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Германия усилила украинскую ПВО: что вошло в новый пакет военной помощи
В новую военную помощь вошли ракеты для систем ПВО IRIS-T, снаряды для танков и артиллерии, а также дроны и радиолокационные средства.
Новый пакет военной помощи, который Германия передала Украине в начале мая, включает в себя ракеты для ПВО, десятки единиц бронетехники, оборудование для разминирования, дроны и другое вооружение.
Об этом сообщило правительство ФРГ.
Отмечается, что в целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро.
В новый пакет помощи вошли:
66 боевых бронированных машин MRAP;
боеприпасы для танков LEOPARD 2;
4 машины с кинетической защитой Diehl Defense;
38000 зенитных боеприпасов GEPARD;
ракеты для ЗРК IRIS-T SLM;
3 колесных гаубицы Zuzana 2;
27 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм;
1000 артснарядов 122-мм;
70 разведывательных дронов VECTOR с ремкоплектами;
10 ударных БПЛА HF-1;
10 наземных беспилотников;
6 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
4 машин разминирования WISENT 1 с запасными частями;
2 трала для разминирования.
Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения и другое вооружение.
Напомним, Макрон призвал союзников помогать Украине «молча» и сохранять «стратегическую неопределенность». По его словам, информационная тишина — вопрос безопасности украинцев.