Германия усилила украинскую ПВО: что вошло в новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи / Коллаж ИИ

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Новый пакет военной помощи, который Германия передала Украине в начале мая, включает в себя ракеты для ПВО, десятки единиц бронетехники, оборудование для разминирования, дроны и другое вооружение.

Об этом сообщило правительство ФРГ.

Отмечается, что в целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро.

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В новый пакет помощи вошли:

66 боевых бронированных машин MRAP;

боеприпасы для танков LEOPARD 2;

4 машины с кинетической защитой Diehl Defense;

38000 зенитных боеприпасов GEPARD;

ракеты для ЗРК IRIS-T SLM;

3 колесных гаубицы Zuzana 2;

27 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм;

1000 артснарядов 122-мм;

70 разведывательных дронов VECTOR с ремкоплектами;

10 ударных БПЛА HF-1;

10 наземных беспилотников;

6 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;

4 машин разминирования WISENT 1 с запасными частями;

2 трала для разминирования.

Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения и другое вооружение.

Напомним, Макрон призвал союзников помогать Украине «молча» и сохранять «стратегическую неопределенность». По его словам, информационная тишина — вопрос безопасности украинцев.