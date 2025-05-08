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ТСН в социальных сетях

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Категория
Оружие
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Германия усилила украинскую ПВО: что вошло в новый пакет военной помощи

В новую военную помощь вошли ракеты для систем ПВО IRIS-T, снаряды для танков и артиллерии, а также дроны и радиолокационные средства.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Военная помощь от Германии

Германия передала Украине новый пакет военной помощи / Коллаж ИИ

Новый пакет военной помощи, который Германия передала Украине в начале мая, включает в себя ракеты для ПВО, десятки единиц бронетехники, оборудование для разминирования, дроны и другое вооружение.

Об этом сообщило правительство ФРГ.

Отмечается, что в целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро.

В новый пакет помощи вошли:

  • 66 боевых бронированных машин MRAP;

  • боеприпасы для танков LEOPARD 2;

  • 4 машины с кинетической защитой Diehl Defense;

  • 38000 зенитных боеприпасов GEPARD;

  • ракеты для ЗРК IRIS-T SLM;

  • 3 колесных гаубицы Zuzana 2;

  • 27 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм;

  • 1000 артснарядов 122-мм;

  • 70 разведывательных дронов VECTOR с ремкоплектами;

  • 10 ударных БПЛА HF-1;

  • 10 наземных беспилотников;

  • 6 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;

  • 4 машин разминирования WISENT 1 с запасными частями;

  • 2 трала для разминирования.

Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения и другое вооружение.

Напомним, Макрон призвал союзников помогать Украине «молча» и сохранять «стратегическую неопределенность». По его словам, информационная тишина — вопрос безопасности украинцев.

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