Германия запросила у Швейцарии разрешение на поставку Украине боеприпасов к установкам Gepard

Оружие необходимо для защиты критической инфраструктуры и морских портов

Руководство Минобороны Германии обратилось к Швейцарии с просьбой, чтобы они разрешили передать Украине 35-миллиметровые снаряды для зенитных установок Gepard, находящихся на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Глава Министерства обороны ФРГ Кристин Ламбрехт направила соответствующее письмо в Швейцарию с просьбой разрешить передачу Украине швейцарских 35-миллиметровых боеприпасов.

В своем обращении к швейцарскому коллеге она подчеркнула, что данное вооружение используется для защиты критически важной инфраструктуры и морских портов. Ламбрехт сообщила, что защита портов очень важна для экспорта аграрной продукции, поэтому она уверена, что Швейцария удовлетворит запрос.

Напомним, ранее Бундесвер опубликовал обновленный список вооружения, которое Германия передала Украине с начала 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Берлине призвал ЕС инвестировать в Украину, поскольку это будущий член ЕС.

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