Глава Пентагона изменил позицию по поставкам F-16 для Украины в прошлом месяце — NYT

Министр обороны США Ллойд Остин начал инициировать изменения в администрации президента Джо Байдена по поводу начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в прошлом месяце.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

В сообщении указывается, что после проведения 21 апреля очередного заседания в формате "Рамштайн" вернувшись в Вашингтон, господин Остин сказал высокопоставленным должностным лицам администрации Байдена, что пора изменить позицию по тренировкам и по крайней мере пойти на то, чтобы позволить другим странам предоставлять самолеты Украине. Самолеты F-16 станут серьезным обновлением ресурсов и возможностей ВВС Украины.

После того, как Россия вторглась в Украину почти ровно 15 месяцев назад, официальные лица в Киеве не раз призывали предоставить военные самолеты для преодоления российского преимущества в воздухе.

Но Белый дом, действуя по совету высокопоставленных чиновников Пентагона, сопротивлялся. Беспокойство заключалось в том, что эти самолеты могут быть использованы для поражения целей в глубине России, что потенциально побуждает Кремль усилить свое нападение на Украину.

Представители Пентагона также заявили, что другое оружие, особенно используемое для противовоздушной обороны, требуется более срочно, и что высокая стоимость F-16 — до 63 миллионов долларов каждый, в зависимости от модели — может означать, что другое вооружение и запасы потребуются., не смогут поставляться.

Позже Пентагон изменил позицию, как и в предоставлении Украине американских танков M1 Abrams. Остин получил единодушное согласие от чиновников Байдена по вопросам национальной безопасности, сказал представитель оборонного ведомства.

В преддверии саммита G7 на прошлой неделе Остин официально рекомендовал Джо Байдену разрешить союзникам учить украинцев и передавать свои самолеты.

F-16 не будет играть никакой роли в ожидаемом контрнаступлении Украины, поскольку подготовка займет несколько месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии рассматривает варианты поддержки коалиции стран, планирующих обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник Министра обороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16.

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