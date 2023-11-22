Глава Пентагона объявил о создании новой коалации по ПВО для Украины: кто в нее войдет

В Пентагоне говорят, что Украина должным образом использует военную технику и боеприпасы, переданные ей странами Запада.

Германия и Франция создают новую коалицию, направленную на усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом во время выступления на открытии 17-го заседания Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин, информирует сайт Пентагона.

ПВО для Украины: что известно о новой коалиции

По его словам, группа уже направлена на развитие Военно-воздушных сил Украины и ее информационно-технологических возможностей"

"Я с нетерпением жду совместной работы над определением лидеров и участников каждой из наших "коалиций возможностей", – сказал Остин.

Он добавил, что сегодня участники Контактной группы по обороне Украины обсудят прогресс в создании новой коалиции по средствам противовоздушной обороны наземного базирования.

"Я высоко ценю лидерство Германии и Франции в этой важной инициативе. На прошлой неделе они провели свое первое виртуальное заседание коалиции и мы мобилизуем ресурсы всей Контактной группы, чтобы поддержать эти усилия", — добавил Остин.

На этом фоне в Пентагоне выразили уверенность, что Украина должным образом использует военную технику и боеприпасы, которую ей передали страны Запада.

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