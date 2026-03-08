Главное преимущество украинских дронов: эксперт объяснил заинтересованность США

Война с использованием дронов / © ТСН

Украинские дроны имеют большое преимущество над любыми другими, даже высокотехнологичными аналогами, поскольку они прошли испытания в условиях войны.

Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в комментарии телеканалу «Киев24».

«Украинские дроны — это детище войны… Все, что в избытке на каком-то из дронов, которым даже могут очень гордиться американцы, у нас его нет, потому что оно или является лишним, или ограничивает работу, или удорожает средство поражения несоответственно его потенциалу», — отметил он.

Тимочко добавил, что Украина также имеет преимущество в специалистах — операторах, которые ими могут управлять дронами и воевать ими в условиях не тотального превосходства, а наоборот, в условиях обороны, когда ресурс значительно меньше, чем ресурс противника.

«Конечно, к нам будут обращаться, поскольку они [американцы] сейчас только учатся воевать с иранскими, российскими дронами, тогда как мы уже с ними имеем большой опыт борьбы», — пояснил эксперт заинтересованность США украинскими дронами.

Напомним, в сюжете телеканала Fox News о военной операции США в Иране украинские дроны-перехватчики ошибочно показали как новейшую американскую технологию.

Украинские дроны на Ближнем Востоке: что известно

Украина будет учить страны Персидского залива сбивать иранские дроны. Первая группа украинских экспертов и военных отправится туда уже в понедельник, 9 марта.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».

В разговоре с Bloomberg он заявлял, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.

Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.