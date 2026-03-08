- Дата публикации
Главное преимущество украинских дронов: эксперт объяснил заинтересованность США
Высокотехнологичные дроны, которыми могут очень гордиться американцы, содержат лишние компоненты, которые либо ограничивают работу, либо удорожают простое средство поражения.
Украинские дроны имеют большое преимущество над любыми другими, даже высокотехнологичными аналогами, поскольку они прошли испытания в условиях войны.
Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в комментарии телеканалу «Киев24».
«Украинские дроны — это детище войны… Все, что в избытке на каком-то из дронов, которым даже могут очень гордиться американцы, у нас его нет, потому что оно или является лишним, или ограничивает работу, или удорожает средство поражения несоответственно его потенциалу», — отметил он.
Тимочко добавил, что Украина также имеет преимущество в специалистах — операторах, которые ими могут управлять дронами и воевать ими в условиях не тотального превосходства, а наоборот, в условиях обороны, когда ресурс значительно меньше, чем ресурс противника.
«Конечно, к нам будут обращаться, поскольку они [американцы] сейчас только учатся воевать с иранскими, российскими дронами, тогда как мы уже с ними имеем большой опыт борьбы», — пояснил эксперт заинтересованность США украинскими дронами.
Напомним, в сюжете телеканала Fox News о военной операции США в Иране украинские дроны-перехватчики ошибочно показали как новейшую американскую технологию.
Украинские дроны на Ближнем Востоке: что известно
Украина будет учить страны Персидского залива сбивать иранские дроны. Первая группа украинских экспертов и военных отправится туда уже в понедельник, 9 марта.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».
В разговоре с Bloomberg он заявлял, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.
Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.