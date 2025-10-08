Ракеты Tomahawk / © Associated Press

Если Украина наконец получит американские крылатые ракеты Tomahawk, а Кремль и в дальнейшем будет отвергать мирные переговоры, то удар этим оружием следовало бы нанести именно по «центру принятия решений».

Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в комментарии «24 каналу».

Правда, эксперт предполагает, что администрация Трампа при поставке «Томагавков» поставит условие, исключающее нанесение ударов по Кремлю.

Однако Чаленко считает, что столица государства-агрессора должна ощутить силу американских крылатых ракет, поэтому удары могут быть нацелены на энергетические объекты Москвы.

«Россия угрожает нам блэкаутом, но тогда мы сделаем блэкаут Москвы. Есть разный инструментарий, который мы даже уже запускаем, — отметил он.

Кроме того, по его словам, на территории РФ есть и другие цели для «Томагавков». В частности, это могут быть заводы по производству «Шахедов», которые терроризируют мирные города Украины.

Также под ударом американских ракет может оказаться так называемый «Ямальский крест», где сходится почти 20 российских газопроводов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем пропагандистском выступлении перед россиянами заверил, что противовоздушная оборона государства-агрессора справится с американскими ракетами Tomahawk.

Напомним, Москва пытается отговорить президента США Дональда Трампа от предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели глубоко на территории государства-агрессора.

Каждая ракета Tomahawk способна быть носителем ядерного заряда, что является одной из главных причин паники российского президента Владимира Путина.