Госдеп США одобрил соглашение о продаже Украине ЗРК NASAMS – Пентагон

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны уже выдало необходимую сертификацию.

Государственный департамент США одобрил соглашение о продаже Украине ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму 285 млн долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне.

"Эта продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, являющейся силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в официальном документе.

США уверяют, что получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит защитную способность Украины.

В то же время, продажа этого оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе.

Напомним, зенитно- ракетный комплекс NASAMS защищает небо Украины с ноября 2022 года. За пять месяцев боевой работы ЗРК уничтожил более 100 вражеских ракет и дронов.

Между тем, в России перевернулся в кювет ЗРК С-400 стоимостью свыше $100 млн.

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