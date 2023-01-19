Готовимся к завтрашнему "Рамштайну": Зеленский сообщил, какое оружие получила Украина от ряда союзников

Президент государства Владимир Зеленский сообщил об сразу нескольких мощных решениях партнеров по усилению обороны Украины. Прежде всего, он отметил пакеты военной помощи для усиления нашей артиллерии.

Об этом украинский президент сообщил в традиционном видеообращении в четверг, 19 января.

Глава государства выразил благодарность странам и их лидерам за принятие подобных решений.

"Благодарю Эстонию за очередной и самый большой от этой страны пакет вооруженной помощи. За гаубицы и боеприпасы. Спасибо Швеции за новый военный пакет. За NLAW, "Арчеры" и БМП", – сказал он.

Также Зеленский отметил помощь Дании и поблагодарил за принятие решения по "Цезарям" для ВСУ.

"Я благодарю Литву за новый военный пакет. За зенитные пушки, амуницию и вертолеты", – отметил он.

Президент напомнил о восьмой встрече министров обороны более 50 стран 20 января в Рамштайне.

"Ожидаем сильных решений. Ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов", – добавил он.

Напомним, что восьми "Рамштайн" состоится 20 января. Украина ожидает увеличения поставок тяжелого вооружения от партнеров.

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