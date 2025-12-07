Gripen для Украины: может ли Вашингтон сказать "стоп"

JAS 39 Gripen / © defence-ua.com

Реклама

Последние события на рынках Южной Америки показали, что экспорт шведских истребителей JAS 39 Gripen может зависеть не только от позиции производителя Saab, но и политики США. Это важно и для Украины, которая планирует приобрести 100-150 таких самолетов.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Южная Америка как индикатор риска

Перу , которое до смены правительства почти согласовало закупку Gripen, неожиданно отказалось от соглашения и объявило о переходе на американские F-16. Формальное объяснение – стремление усилить стратегические связи с США.

Реклама

В Колумбии уже заключенный контракт на закупку Gripen неожиданно оказался в центре коррупционного скандала. Дополнительно ситуацию усложняет резкая критика администрации США в адрес страны, что снижает вероятность того, что Вашингтон разрешит экспорт компонентов, необходимых для производства самолетов.

Почему Gripen зависит от разрешения США

Хотя Gripen является шведским истребителем, он содержит ключевые американские компоненты – прежде всего двигатель General Electric F414. Поэтому поставки самолета подпадают под регулирование ITAR (американские правила международной торговли оружием).



США фактически имеют право заблокировать любое соглашение, связанное с Gripen, если сочтут это политически нецелесообразным.

Риски для других стран

Бразилия, крупнейший оператор Gripen в регионе, также остается в зоне риска: в прошлом году Минюст США возобновил расследование закупки истребителей еще в 2014 году, когда сделка уже была предметом громких скандалов.

Реклама

Параллельно США активно сдерживают выход конкурентов на рынок Южной Америки. Ранее Вашингтон фактически заблокировал продажу Аргентине китайских JF-17, продвинув вместо них использованные F-16.

Что это значит для Украины

В нынешней геополитической ситуации не исключено, что США могут решать вопрос о продаже Gripen Украине исходя из своих приоритетов, а не только из нужд Киева или позиции Швеции.

Блокировка может состояться в разных формах:

формальный запрет на экспорт американских компонентов;

затягивание поставок двигателей F414;

искусственное увеличение стоимости комплектующих;

политические или коррупционные обвинения, которые создадут повод для приостановки соглашения.

Подобные задержки уже переживает Индия, ожидающая двигателей F414 для своего истребителя Tejas.

Реклама

К чему готовиться Украине

Ввиду политических сигналов и опыта Южной Америки, Украина должна учесть возможную зависимость закупки Gripen от решений Вашингтона и искать варианты минимизации рисков — от политической работы до оценки альтернативных платформ и поставщиков ключевых компонентов.

Напомним, Стокгольм обсуждает потенциальный контракт, предусматривающий поставки Украине в 120 современных шведских истребителей Gripen E.

Сейчас Швеция может оперативно предоставить около 10 находящихся на вооружении самолетов версии Gripen C/D. Более новые же Gripen E имеют значительно более высокие характеристики.