Gripen для Украины оказались дороже F-35: что не так с ценой контракта

Gripen / © Getty Images

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Украина и Швеция договорились о закупке 16 новых истребителей Gripen E. Стоимость контракта составляет 24,6 млрд. шведских крон, или примерно 2,54 млрд. долларов.

Об этом сообщает Geekweek.

Таким образом, один Gripen E может стоить около 158,75 млн. долларов. Это больше, чем Польша платила за один американский истребитель F-35 по контракту 2020 года – примерно 143,75 млн долларов.

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Соглашение по закупке самолетов было подписано во время визита шведской делегации в Киев 30 июня. Речь идет именно о новых истребителях Gripen E, которые Швеция должна закупить у компании Saab и в дальнейшем передать Украине.

Поставки этих самолетов намечены на 2029-2030 годы. Контракт включает не только сами истребители, но и запасные части, компоненты и сопутствующее оборудование.

Отдельно Швеция также планирует передать Украине 16 более старых истребителей Gripen C/D из состава собственных Воздушных сил. Ожидается, что первые такие самолеты могут поступить в Украину в начале 2027 года.

По данным украинской стороны, контракт на Gripen E реализуют в рамках европейского займа для Украины при поддержке Великобритании. Это связано с тем, что часть комплектующих для Gripen, в том числе радар и шасси, производятся в Британии.

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В то же время, прямое сравнение Gripen E с польскими F-35 может быть не совсем точным. Стоимость авиационных контрактов зависит не только от цены самого самолета, но и пакета поддержки, обучения, запчастей, логистики, оборудования и других условий.

Кроме того, после начала полномасштабной войны в Украине мировой спрос на вооружение резко возрос, что могло повлиять на цену боевой авиации.

При этом стоимость украинского контракта привлекла внимание, поскольку Gripen традиционно позиционируют как более дешевую альтернативу F-35. В этом случае цена одного самолета для Украины оказывается выше стоимости F-35 для Польши.

Напомним, шведские истребители Gripen, которые Украина планирует сделать основой своих Военно-воздушных сил, вскоре пройдут первое боевое испытание. Этот самолет изначально создавался для противостояния российской угрозе, потому война в Украине станет моментом истины для шведских технологий.

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