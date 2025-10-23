Gripen или F-16: почему Украина делает ставку на шведские самолеты

JAS 39E/F Gripen / © Defense Express

Реклама

Закупка для Воздушных сил Украины шведских истребителей JAS 39E/F Gripen фактически была ожидаемой. Потребность в новых истребителях для замены старых МиГ-29 и Су-27 была зафиксирована еще в Визии 2020: планировалось 72-108 многоцелевых самолетов поколения 4++ для четырех бригад, с развертыванием до 2030 года.

Об этом пишет издание Defense Express.

Тогда обсуждение шло между Gripen, F-16 Block 70/72 и в меньшей степени Rafale и Eurofighter. Основная проблема F-16 – очередь на поставку и ограниченную доступность, тогда как Gripen считался более доступным и быстрым вариантом.

Реклама

После начала полномасштабной российской агрессии дискуссия кардинально поменялась. Стало критично важно получить самолеты максимально быстро. Тогда F-16 выглядели наиболее удобным решением: европейские страны начали высвобождать их из вооружения, и передача из Нидерландов, Дании, Бельгии и Норвегии могла состояться оперативно.

F-16 / © Associated Press

В то же время, F-16, которые получает Украина, были выпущены в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Их использование в краткосрочной перспективе ограничено, и именно поэтому стратегия предполагает параллельную закупку Gripen.

Новые шведские самолеты позволят воздушным силам Украины иметь современные истребители, способные заменить подержанные машины и обеспечить долгосрочную устойчивость воздушного флота.

На начальном этапе 2022 года вариант с дополнительными F-16 выглядел более практичным из-за легкости обучения и адаптации, но в условиях потребности в долгосрочной модернизации ставка сделана на Gripen. Таким образом, решение базируется не только на технических характеристиках, но и на доступности, сроках снабжения и стратегической перспективе развития Воздушных сил.

Реклама

Напомним, Стокгольм обсуждает потенциальный контракт, предусматривающий поставки Украине в 120 современных шведских истребителей Gripen E.

Сейчас Швеция может оперативно предоставить около 10 находящихся на вооружении самолетов версии Gripen C/D. Более новые же Gripen E имеют значительно более высокие характеристики.