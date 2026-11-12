Gripen против "Шахедов" и "Гераней": как истребитель будет "охотиться" на российские дроны в Украине

Шведский истребитель Gripen / © Associated Press

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Уже в начале 2027 года Украина может получить шведские истребители JAS 39 Gripen, которые планируют привлечь к «охоте» на российские дроны. Эксперты объяснили особенности пушечного и ракетного вооружения этих самолетов, которым они могли бы сбивать вражеские БпЛА.

Об этом говорится в статье Defense Express.

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Истребители Gripen, которые могут появиться на вооружении Украины, планируют применять, в частности, для уничтожения российских беспилотников — «Гераней», «Шахедов» и других. Автор публикации сравнил вооружение шведских истребителей с арсеналом F-16, которые вместе с другими западными самолетами уже продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с российскими дронами.

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Одним из ключевых средств для уничтожения беспилотников является пушечное вооружение. Gripen оснащен 27-миллиметровой одноствольной пушкой Mauser BK-27 со скорострельностью около 1700 выстрелов в минуту.

Для сравнения, F-16 имеет 20-миллиметровую шестиствольную пушку M61A1 Vulcan, которая способна производить до 6000 выстрелов в минуту. В то же время снаряды шведской пушки больше и мощнее, поэтому для поражения одной воздушной цели может потребоваться меньше попаданий.

Что касается ракетного вооружения, то Gripen может применять ракеты класса «воздух-воздух» малой и средней дальности AIM-9 и AIM-120, являющиеся стандартным вооружением для многих западных истребителей.

Кроме того, шведский самолет может использовать ракеты малой дальности Iris-T. Среди украинских F-16 такими боеприпасами могут быть вооружены только норвежские борта, которые обещали передать Украине, однако информации об их фактическом поступлении пока нет.

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Отмечается, что это «привычные» средства, стоимость которых составляет от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Во многих случаях они значительно дороже беспилотника, который предназначены уничтожить. Несмотря на преимущества такого подхода в отдельных ситуациях, в частности, с точки зрения Воздушных сил США, экономически это далеко не самый выгодный способ борьбы с БпЛА.

Именно поэтому для F-16 адаптировали 70-миллиметровые высокоточные ракеты APKWS с лазерной наводкой и их аналоги. Однако здесь есть важный нюанс: на данный момент такое вооружение не интегрировано в Gripen, хотя соответствующие планы существуют.

В то же время, JAS 39, в отличие от американского F-16, имеет в своем арсенале дальнобойные ракеты Meteor. Однако использовать такие боеприпасы для уничтожения дронов экономически нецелесообразно. Значительно больше они подходят для противодействия авиации противника, в частности, самолетам, которые могут быть носителями КАБов.

Таким образом, истребители Gripen обладают широким спектром вооружения класса «воздух-воздух», которое может применяться для борьбы с российскими дронами. Кроме того, JAS 39 способен наносить удары по наземным целям, а недавно к его арсеналу также добавились ракеты Taurus.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что первые шведские истребители Gripen должны поступить в Украину уже в январе-феврале 2027 года. Эти самолеты планируют привлечь к системе ПВО, в частности для сбития российских «Шахедов». Также президент отметил необходимость дополнительного вооружения и новых партий истребителей F-16.

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