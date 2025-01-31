"Громила" на службе в ВСУ: Минобороны допустило к использованию новый БпАК

Этот комплекс предназначен для поражения врага в любое время суток.
Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных Сил беспилотный авиационный комплекс "Громила" украинского производства.
Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Этот комплекс предназначен для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага в любое время суток.
"FPV-дроны комплекса оснащены рамой из композитных материалов и мощными двигателями для доставки боевого заряда. Они обладают повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.
В БФ "Небо победы" поделились техническими характеристиками беспилотного авиационного комплекса "Громила":
- Дальность полета: до 20 км
- Полезная нагрузка: до 3,5 кг
- Материал рамы: Карбоновая
- Аккумулятор: 20000 mAh
- Камера: светочувствительная (для дневных и ночных условий) или тепловизионная.
- Радиосвязь: ELRS или CROSSFIRE
- Видеосвязь: 1,3 ГГц или 5,8 ГГц
- Мощность VTX : от 1,6 Вт
- Двигатели: Бесколлекторные
- Время развертывания: 5 мин
Напомним, Зеленский сообщил, чьего оружия в украинском войске больше всего.
Читайте также: