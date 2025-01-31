"Громила" на службе в ВСУ: Минобороны допустило к использованию новый БпАК

Этот комплекс предназначен для поражения врага в любое время суток.

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных Сил беспилотный авиационный комплекс "Громила" украинского производства.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Этот комплекс предназначен для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага в любое время суток.

"FPV-дроны комплекса оснащены рамой из композитных материалов и мощными двигателями для доставки боевого заряда. Они обладают повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

В БФ "Небо победы" поделились техническими характеристиками беспилотного авиационного комплекса "Громила":

Дальность полета: до 20 км

до 20 км Полезная нагрузка: до 3,5 кг

до 3,5 кг Материал рамы: Карбоновая

Карбоновая Аккумулятор: 20000 mAh

20000 mAh Камера: светочувствительная (для дневных и ночных условий) или тепловизионная.

светочувствительная (для дневных и ночных условий) или тепловизионная. Радиосвязь: ELRS или CROSSFIRE

ELRS или CROSSFIRE Видеосвязь: 1,3 ГГц или 5,8 ГГц

1,3 ГГц или 5,8 ГГц Мощность VTX : от 1,6 Вт

: от 1,6 Вт Двигатели: Бесколлекторные

Бесколлекторные Время развертывания: 5 мин

Напомним, Зеленский сообщил, чьего оружия в украинском войске больше всего.

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