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"Громила" на службе в ВСУ: Минобороны допустило к использованию новый БпАК

"Громила" на службе в ВСУ: Минобороны допустило к использованию новый БпАК

Дрон "Громило" / Фото: Минобороны Украины

Этот комплекс предназначен для поражения врага в любое время суток.

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных Сил беспилотный авиационный комплекс  "Громила" украинского производства.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Этот комплекс предназначен для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага в любое время суток.

"FPV-дроны комплекса оснащены рамой из композитных материалов и мощными двигателями для доставки боевого заряда. Они обладают повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

В БФ "Небо победы" поделились техническими характеристиками беспилотного авиационного комплекса "Громила":

  • Дальность полета: до 20 км
  • Полезная нагрузка: до 3,5 кг
  • Материал рамы: Карбоновая
  • Аккумулятор: 20000 mAh
  • Камера: светочувствительная (для дневных и ночных условий) или тепловизионная.
  • Радиосвязь: ELRS или CROSSFIRE
  • Видеосвязь: 1,3 ГГц или 5,8 ГГц
  • Мощность VTX : от 1,6 Вт
  • Двигатели: Бесколлекторные
  • Время развертывания: 5 мин

Напомним, Зеленский сообщил, чьего оружия в украинском войске больше всего.

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