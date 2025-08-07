Грязная бомба "Буревестник": чего ждать от врага после его провала с "Орешником"

О грязной бомбе РФ

Россия может планировать новые испытания ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», называемой «грязной бомбой».

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свита рассказал об этом на Radio NV.

Он сказал, что Россия может снова опробовать крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», несмотря на провал всех предыдущих 13 запусков.

По словам Свитана, РФ демонстрирует технологическую деградацию. Ведь ее провалы с «Орешником», «Рубежом», «Сарматом» тому подтверждение.

Эксперт отметил, что ядерный двигатель в ракете «Буревестник» фактически является «грязной бомбой», что даже в неактивном состоянии может повлечь заражение. Во время предыдущих запусков уже фиксировали ядерное загрязнение, изотопы которого имеют очень долгие периоды полураспада.

Он считает, что РФ использует тему ядерного оружия в качестве информационного давления на фоне санкций США и контактов Трампа. А запуски «Буревестника» — попытка Путина «потрясти ядерной дубинкой», чтобы оставаться в геополитическом поле.

