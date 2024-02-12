Гуменюк рассказала о проблемах у захватчиков с ракетами "Калибр"

Российские захватчики в этом году совершили несколько массированных ракетных ударов, во время которых враг также применял ракеты "Калибр".

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Об этом в эфире телеканала Киев24 заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она заявила, что два раза россияне запускали по три "Калибра", что являются не типичными случаями.

Гуменюк отметила, что во время атаки 2 января они использовали надводный ракетоноситель.

Также во время крайней ракетной атаки захватчики использовали подводный ракетоноситель, не находившийся на боевом дежурстве. Оккупанты вывели его во время ракетной атаки, чтобы это было неожиданностью для сил ПВО.

"Но, еще раз замечу, такое нетипичное использование. Очевидно, одна не взошла. То есть, когда выпускается три ракеты очень большое подозрение, судьба вероятности, что что-то не сработало и одна из ракет либо заклинила, либо не вышла, либо еще случились какие-то невзгоды", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что это может свидетельствовать о износе ракетных установок на носителях, поэтому захватчики очень зависят от оставшихся в Севастополе объектов инфраструктуры, которые они использовали при обслуживании ракетных установок и загрузке самих "Калибров".

Гуменюк отметила, что враг ограничен в ресурсе использования "Калибров", ведь восстановиться им очень сложно.

Напомним, ранее сообщалось, что Гуменюк рассказала о ракетной опасности с моря и как на это повлияло уничтожение "Ивановца".

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку РФ дронами на Украину.

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