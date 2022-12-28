Характеристики ракетного комплекса SAMP-T: военный эксперт сравнил ЗРК с Patriot

Одна из важных характеристик SAMP-T – перехват ракет на сверхнизких высотах.
Зенитный ракетный комплекс SAMP-T поможет Украине защититься от ударов вражескими баллистическими ракетами.
Об этом сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
Эксперт также дал более подробные характеристики ЗРК SAMP-T и объяснил, в чем разница между этими комплексами и системами ПВО Patriot.
"ЗРК SAMP-T можно сравнивать с Patriot. Единственное отличие SAMP-T в том, что в реальных боевых условиях этот комплекс пока не использовался. А ЗРК Patriot имеет богатую историю использования именно в боевых условиях", — отметил эксперт.
Он добавил, что по некоторым характеристикам, SAMP-T даже лучший комплекс, чем Patriot.
"SAMP-T перехватывают ракетное оружие на сверхнизких высотах. Рекордный перехват ракеты составил 5 метров. SAMP-T может перехватывать ракету, которая двигается со скоростью более трех тыс. км/ч", — добавил Коваленко.
Он предоставил еще одно важное преимущество SAMP-T.
"SAMP-T проектировались как противобаллистические комплексы. Перехват именно баллистической ракеты – это очень сложное дело для ЗРК", – добавил эксперт.
Добавим, что в США завершают планы по отправление системы ПВО Patriot в Украину.
Ранее украинские эксперты рассказывали, может ли РФ уничтожить комплекс Patriot.
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