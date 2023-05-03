Херсонская Тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi

Автомобиль уже работает на территории Херсонской области в составе Территориальной обороны и используется в мерах по усилению обороноспособности страны.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

В общей сложности при содействии фонда ВСУ получили более 105 авто, более 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.