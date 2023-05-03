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Херсонская Тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi

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Херсонская Тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ очередной высокопроходной внедорожник Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.

Автомобиль уже работает на территории Херсонской области в составе Территориальной обороны и используется в мерах по усилению обороноспособности страны.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

В общей сложности при содействии фонда ВСУ получили более 105 авто, более 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Дата публикации
Просмотры
247
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