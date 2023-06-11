Игнат назвал оружие, которое могло бы в свое время помешать России оккупировать украинские территории

Наличие достаточного количества и ОТРК "Гром 2" ("Сапсан") на вооружении у Украины, вероятно, могло бы в свое время помешать России отважиться на оккупацию украинских территорий.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракетное копье"? Жаль, что мы не создали его раньше. Мы возили по парадам "Гром 2" ("Сапсан"). Это и есть то копье, которым можно было "уколоть". Возможно, его даже не нужно было доставать и замахиваться. Будь у Украины достаточное количество оперативно-тактических комплексов "Гром 2" ("Сапсан"), мы не знаем, решилась ли бы Россия оккупировать Крым и другие территории", — сказал Игнат.

По его словам, ОТРК бьет на 300 и 500 км и мог бы уничтожить российские аэродромы, ударить по войскам, нанести большие потери еще на подступе к нашим границам.

"То, что Украине, к сожалению, не удалось создать такой комплекс при независимости, это очень большой минус", — добавил Игнат.

Напомним, как уже сообщалось на ТСН.ua, " Гром" — украинский оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разработанный КБ "Южное". Комплекс разрабатывается с 2013 года на базе предварительных разработок по проекту "Борисфен" и "Сапсан". Радиус действия комплекса заявлен в 280 км, озвучена возможность создания версии с радиусом действия до 500 км. ОТРК предназначен для создания щита неядерного сдерживания агрессора.

Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ уничтожили и повредили 68 единиц техники врага и склады с боеприпасами.

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