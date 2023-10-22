Игнат ответил, когда украинские пилоты пересядут на F-16

В настоящее время пилоты на этапе пересадки в боевой самолет.

Сегодня украинские пилоты находятся на учениях по овладению истребителем F-16 и работают на авиатренажерах, но вскоре должны пересесть на самолеты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он рассказал, что по данным западных партнеров, украинские пилоты овладевают техникой довольно быстро.

"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которые сегодня уже учатся на авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий учебно-боевой самолет с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", — сообщил он.

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В данный момент пилоты на этапе пересадки в боевой самолет, сначала с инструктором, который завершится уже самостоятельным пилотированием после этой подготовки.

"В Бельгии на учениях первая группа пилотов, которые имели проходной балл по английскому языку. Также пришлось подтянуть авиационную терминологию, потому что в самолете F-16 все команды и управление на английском языке", — рассказал он.

F-16 для Украины: что известно

Истребители F-16, на которых украинские пилоты проходят тренажерную подготовку, Украина может получить в первой половине 2024 года.

В США и Европе украинские пилоты готовятся к учениям на самолетах F-16. Пока места не разглашают, однако подготовка к этому очень сложная.

Глава Минобороны Бельгии Людин Дедондер объявила, что страна отправит в Украину несколько бельгийских истребителей F-16, начиная с 2025 года.

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