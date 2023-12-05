Игнат ответил, появятся ли в Украине F-16 до конца года

До конца года в Украине вряд ли появятся американские истребители F-16.

Об этом рассказал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, заявления о появлении истребителей F-16 в Украине несколько отличаются.

"Были заявления наших дипломатов, что к концу зимы уже весной. Напомню, что процесс передачи самолетов является очень сложным процессом, охватывающим комплекс мероприятий. Это подготовка инфраструктуры, пилотов, авиационных инженеров, которых нужно научить применять и программировать бомбы и ракеты, которые будут придираться к самолетам. Ни одна страна мира не имела такого опыта, чтобы в такой короткий срок переучиться с советского самолета на западный, мы первые. Именно поэтому такие разные сроки раздаются в заявлениях политиков относительно получения F-16", — подчеркнул Игнат.

Также он опроверг информацию, которая распространяется по Сети, о том, что украинские пилоты якобы учатся в Румынии.

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"СМИ несколько ошиблись, восприняв информацию о перелете F-16 из Нидерландов в румынский центр. Подготовительный центр в Румынии еще строится. Сейчас наполняется его учебно-материальная база, чтобы как можно больше пилотов, инструкторов и авиационных техников можно было там обучать. Этот центр расположен близко к Украине, и это очень удобно.Самолеты, которые уже передали Нидерланды, будут выполнять функцию учебных.Есть одноместные и двухместные учебно-боевые самолеты, летчик слетает с инструктором. выполняют полетные задания", — объяснил Игнат.

Напомним, по мнению эксперта, западные партнеры должны предоставить Силам обороны истребители F-16. Первые самолеты могут появиться на фронте в конце первого квартала 2024 года.

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