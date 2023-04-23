Игнат рассказал, какие западные системы ПВО уже защищают Украину

Часть систем уже защищает небо, а остальная часть сейчас идет в Украину.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинское небо уже защищает один дивизион ЗРК Patriot.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Игнат рассказал, что командующий Воздушными силами Николай Олещук посетил один из дивизионов и убедился, что он уже заступил на боевое дежурство. Он поблагодарил украинских военных, которые закончили обучение раньше запланированного срока.

"Сделал себе селфи в память... Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает", — заявил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что другие системы защиты пока в пути в Украину и скоро будут защищать украинское небо.

"Другие, те, что нам обещали, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и в отношении российских самолетов, в частности", — сказал он.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявлял, что атаки агрессорки России по критической инфраструктуре "Shahed" и крылатыми ракетами существенно истощили украинские силы противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководство Латвии приняло решение передать украинским военным все имеющиеся у страны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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