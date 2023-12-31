Игнат рассказал, сколько ракет выпустила Россия с начала полномасштабного вторжения

Игнат отмечает, что сбить все вражеские ракеты невозможно.

Российские войска запустили по Украине более 7500 ракет после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил реник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Игната, речь идет о ракетах всех типов.

"Мы имеем полномасштабное вторжение ракет всех типов по Украине более 7500. Это всех типов — авиационные ракеты, зенитные ракеты С-300, крылатые ракеты, баллистические — запущено такое количество", — сказал Игнат.

Вие отмечает, что сбить все вражеские ракеты невозможно.

"Сбивать мы начали "Петриотом" только в мае, и то на том участке, там, где он есть. Должны понимать, что сбиваем мы только крылатые ракеты или Х-59", — сказал спикер ПС ВСУ.

Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинцев в новогоднюю ночь не пренебрегать сигналами об опасности.

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