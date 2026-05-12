Индия испытала аналог "Орешника": насколько далеко бьют новые баллистические ракеты

Индия испытала аналог «Орешника»

К гонке вооружений присоединилась еще одна страна,. Индия провела испытание своего полного аналога «Орешника». Новая индийская баллистическая ракета с раздельной головной частью и блоками индивидуального наведения получила название «Advanced Agni».

Об этом пишет Defence Express.

Индийская ракета «Advanced Agni» позволяет нацелить на врага больше ядерных зарядов. Она увеличивает шансы на прорыв противоракетной обороны.

Официально сообщено, что новая ракета прошла испытания с несколькими «полезными нагрузками», нацеленными на разные цели на значительном расстоянии друг от друга в Индийском океане.

Испытания прошли успешно, о чем свидетельствуют телеметрические массивы данных, собранные с наземных и корабельных станций.

Индия уже во второй раз публично испытывает баллистические ракеты с блоками индивидуального наведения. Первой была ракета «Agni V». Речь идет о достаточно похожих ракетах. По крайней мере, внешне они мало отличаются.

Тактико-технические характеристики новой ракеты «Advanced Agni» не разглашаются, однако аналитики Defence Express предполагают, что «Advanced Agni» может быть улучшенной версией «Agni V» — с обновленными системами управления, наведения и бортовыми системами.

Различие между ними состоит в том, что ракета «Agni V» имеет моноблочную боевую часть, а «Advanced Agni» — раздельную.

Об «Agni V» известно, что она является двухступенчатой твердотопливной ракетой, которая может достигать 5400 км с максимальной нагрузкой 4 тонны. Однако в 2022 году в Индии заявляли, что дальность этой ракеты может достигать 8000 км в результате композитных материалов и уменьшения веса боевой части.

Ракета «Advanced Agni» может иметь схожие характеристики. Для Индии испытание новой баллистической ракеты является важным этапом ракетной и ядерной программы. Эту ракету создали как носитель ядерных зарядов.

Баллистические ракеты с разделением боевой части и блоками индивидуального наведения позволяют нарастить количество ядерных зарядов, нацеленных на врага. Поскольку Индия имеет напряженные отношения с Китаем, вариант усиления прохождения таких ракет через системы ПВО играет стране на руку.

В то же время гонка Индии в вооружении начинает подгонять и Пакистан. У этой страны также уже есть баллистическая ракета средней дальности с раздельной главной частью. Она называется «Ababeel», и пока может достигать дальности в 2200 км.

Сможет ли Украина перехватывать баллистические ракеты

Напомним, создание Космических сил позволит Украине оперативно получать данные о пусках российских баллистических ракет типа «Орешник».

Как отметил Федор Вениславский, ключевой задачей нового рода войск станет раннее информирование населения об угрозе и развитии собственных технологий для кинетического перехвата таких целей.

По словам Вениславского, перехватывать «Орешник» эффективнее всего в космосе — к моменту разделения боевых блоков от ракетоносителя. После разделения ракета превращается в несколько маневрирующих гиперзвуковых целей, что значительно усложняет их уничтожение.

Именно поэтому Украине важно развивать возможности для действий на высотах более 100 километров.

