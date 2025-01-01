Иран интересуется истребителями JF-17: что не так с российскими самолетами

Иран может приобрести пакистанско-китайские истребители JF-17, несмотря на недавно анонсированные планы по российским Су-35. Как сообщает Defense Arabic, переговоры об этом состоялись еще в октябре во время международных учений "Щит Инда" в Пакистане, где иранскую делегацию возглавлял командующий воздушными силами Хамид Вахеди.

Об этом пишет Defence Express.

Почему Иран заинтересовался JF-17 ?

На первый взгляд этот шаг выглядит странным, ведь Иран ранее заявлял о готовности закупить до 40 российских Су-35 и даже получил лицензию на производство Су-30. Однако заинтересованность JF-17 может указывать на проблемы с российскими самолетами. Среди возможных причин:

• Несоответствие экспортных версий Су-35 заявленным характеристикам.

• Задержки в поставке. Россия, вероятно, не способна обеспечить поставки в сроки, необходимые Ирану.

• Сомнения в будущем обслуживании. Тегеран может беспокоить перспективу зависимости от российской технической поддержки и вооружения.

JF-17 – это легкий однодвигательный истребитель 4+ поколения с современной авионикой, радаром из АФАР и широким выбором китайского вооружения. Он имеет максимальный взлетный вес 13,5 тонн и боевую нагрузку до 4,3 тонн. Этот самолет уже используют Пакистан, Нигерия, Мьянма, Ирак и Азербайджан.

Текущее состояние авиапарка Ирана

Авиапарк Ирана значительно устарел и состоит преимущественно из самолетов, полученных еще в 70-х и 80-х годах. Большинство из них – это F-4 Phantom, F-5, F-14 Tomcat и их аналоги. Из более чем 330 самолетов боеспособными считаются только единицы. В то же время обновление парка за счет более 110 российских истребителей могло бы решить эту проблему, однако этого до сих пор не произошло.

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Возможные мотивы

Эксперты предполагают, что Иран может стремиться к унификации авиапарка с использованием как легких JF-17, так и тяжелых Су-35. Это позволило бы иметь разнообразный набор самолетов для выполнения разных задач. Однако переговоры о JF-17 нуждаются в согласии не только Пакистана, но и Китая, который контролирует их производство.

Пока неизвестно, станет ли этот интерес реальной закупкой, но факт переговоров свидетельствует о том, что Иран сомневается в способности России удовлетворить его потребности в авиационной технике.

Напомним, что украинские пилоты и механики завершили полугодичный курс подготовки на французских многофункциональных истребителях Mirage 2000-5F.