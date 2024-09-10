Иран может передать России ракеты, угрожающие всей територии Украины: эксперт назвал условия

Была зафиксирована подготовка российских специалистов к применению ракет в Иране.

Иран может передать России баллистические ракеты большей дальности, которыми можно наносить удары по всей территории Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он заявил, что ряд специалистов указывает, что Россия может от Ирана ракеты значительно большей дальности, чем Fateh-360.

"Была зафиксирована подготовка российских специалистов к их применению в Иране. Это утверждение о возможной поставке еще ряда ракет, таких как Fateh-110 с дальностью возможного применения до 300 км и весом боевой части 400-650 кг. Также есть ракета Zolfaghar с дальностью до 700 км и весом боевой части 579 кг. Кроме того, специалисты не исключают возможность снабжения ракетами с большей дальностью. – отметил он.

Эксперт отметил, что это достаточно мощное оружие, и если не получится заблокировать их поставки, то Иран передаст России такое оружие.

Следует отметить, что Иран имеет эти ракеты в определенных количествах. Если решение о передаче ракет малой дальности не встретит решительного сопротивления со стороны международного сообщества и наших партнеров, то увеличивается возможность передачи других средств, которые могли бы угрожать объектам на территории всей Украины. ", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС получил от союзников информацию о поставках Ираном баллистических ракет России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран прокомментировал обвинения в передаче баллистических ракет России.

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