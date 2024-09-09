Иранская баллистика для ударов по Украине: Коваленко ответил, какие ракеты могла получить Россия

Ряд западных СМИ сообщают о том, что Россия могла получить от Ирана ракеты Fath-360. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал эту информацию и предоставил технические характеристики баллистики.

Об этом эксперт написал 9 сентября.

Однако сначала он напомнил о том оружии и средствах, которые точно РФ получила от Ирана.

"Иран начал поставки вооружений и средств поражения России летом 2022 года (и стал второй страной после делающей Беларусь)", — пояснил он.

По состоянию на 9 сентября известно о передаче БпЛА (Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136), авиабомб (Ghaem-5), шлемов (NIJ II), бронежилетов (Rouin-3), ПТРК (Dehlaviyeh) и т.д.

Что касается ракет Fath-360, то, по словам эксперта, это "не совсем баллистическая ракета".

Технические характеристики ракеты Fath-360

дальность – 30-120 км (непосредственно зависит от возможностей наведения);

боевая часть – 150 кг;

скорость – основная фаза полета 3 Маха, при заходе на цель 4 Маха;

наведение – спутниковое.

«То есть данная ракета является средством поражения ближнего радиуса действия. Но что самое интересное, по характеристикам и даже размерам, длина 4 метра/диаметр 30 см, больше напоминает симбиоз между реактивными снарядами и зенитными управляемыми ракетами типа 5В55. это аналог ЗРК С-300, но изначально предназначенная для ударов по поверхности, а не перенастроенная на поверхность система ПВО», – пишет Коваленко.

Куда РФ будет запускать Fath-360

Коваленко заключил, что если Россия и получит Fath-360, то будет применять эти ракеты, как и С-300, то есть для террора ближней приграничной зоны, в частности, Сумской и Харьковской областей с ударами по областным центрам.

"Какого-то критического влияния на тыловую Украину или зону боевых действий эти ракеты не повлияют, как в свое время не имели тысячи С-300, выпущенных за время полномасштабного вторжения в Украину. Такой выбор средства поражения Россией может говорить как минимум о двух моментах. Первый, у Ирана есть широкая номенклатура баллистических ракет с большей дальностью поражения и куда более мощной боевой частью, но России могла быть предоставлена модификация, представляющая собой урезанный в возможностях вариант С-300, предназначенный исключительно для террора, а не решения некоторых, даже тактического уровня, задач", – объяснил Коваленко.

По словам эксперта, России в Тегеране пока не дают "зеленый свет" на доступ к Fateh-110, Zolfaghar и Dezful.

"Ожидают момента, когда она будет готова отдать за эти ракеты гораздо больше, чем они того стоят?"

Второй – а что мешает России продолжать наносить удары по приграничной зоне Украины зенитными управляемыми ракетами от тех же ЗРК С-300? Москва закупает у Тегерана упрощенный вариант данных средств поражения. Из этого можно сделать очень осторожный вывод, что с запасами ЗУР до С-300 у российских окупантов на третий год полномасштабной войны ситуация усложнилась настолько, что приходится докупать, не рассчитывая на темпы собственного производства», – пишет Коваленко.

Но все же отмечу, что окончательные выводы мы с вами сможем сделать только тогда, когда действительно первая иранская баллистическая ракета будет верифицирована на территории Украины. До этого, как показала практика последних двух лет, это всего лишь теории.

Тем временем в ЕС получили информацию о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подвел итоги Курской операции за месяц.

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