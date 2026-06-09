Ирландский завод может поставлять России сырье для изготовления оружия: в МИД отреагировали

Флаг Ирландии

Реклама

Украина поддержала инициативу расследования возможного попадания европейского глинозема в цепи поставок, связанных с российской оборонной промышленностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X.

Министр отреагировал на публикации о вероятном использовании производимого в Европе глинозема в производственных процессах, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Реклама

По его словам, такая информация вызывает серьезную обеспокоенность, ведь алюминий остается одним из ключевых материалов для производства ракет, беспилотников, военной авиации и других видов вооружения, применяемых Россией против Украины.

«Никакого алюминия для российской военной машины», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Сибига отметил, что Киев приветствует решение ирландских властей приступить к официальной проверке обстоятельств возможного экспорта такого сырья и ожидает быстрого, независимого и прозрачного расследования.

Он подчеркнул, что европейские производственные мощности и логистические цепочки не должны прямо или косвенно работать на нужды российского оборонно-промышленного комплекса.

Реклама

По мнению министра, Москву необходимо лишить доступа к критически важным ресурсам и материалам, обеспечивающим производство вооружений.

Глава МИД также напомнил, что предварительные ограничения Евросоюза по целлюлозе и хрому уже продемонстрировали эффективность, и подобный подход, по его словам, следует применить и к глинозему.

Ранее сообщалось, что Россия резко наращивает производство беспилотников и перестраивает военную промышленность под дроновую войну.

Мы ранее информировали, что Май стал рекордным месяцем по количеству российских дроновых атак по Украине.

Реклама

Новости партнеров