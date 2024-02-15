Испания анонсировала скорую передачу Украине военной помощи: о чем идет речь

Украина, в частности, получит поставки разного вооружения для противовоздушной обороны.
Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес объявила о скорой передаче Украине партии бронированных гусеничных машин M113 и другого оборудования.
Об этом она заявила на 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины
Речь идет прежде всего о бронированных гусеничных машинах M113, две из которых были переоборудованы в санитарные машины.
"Потом будут отправлены несколько пожарных, снегоуборочных машин и автомобилей для перевозки личного состава, а также другое оборудование, в том числе два легких судна, электрогенератор и установка для очистки воды", — рассказала она.
Кроме того, Украина получит поставки разного вооружения для противовоздушной обороны, воздушных и военно-морских операций.
Роблес отметила также очень "хорошие темпы" подготовки украинских военных в Испании, что включает применение систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования.
Между тем , Германия до сих пор не приняла решения предоставить Украине ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц опасается такого решения, поскольку реагирует на настроения в немецком обществе.
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