Испания анонсировала скорую передачу Украине военной помощи: о чем идет речь

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес объявила о скорой передаче Украине партии бронированных гусеничных машин M113 и другого оборудования.

Об этом она заявила на 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины

Речь идет прежде всего о бронированных гусеничных машинах M113, две из которых были переоборудованы в санитарные машины.

"Потом будут отправлены несколько пожарных, снегоуборочных машин и автомобилей для перевозки личного состава, а также другое оборудование, в том числе два легких судна, электрогенератор и установка для очистки воды", — рассказала она.

Кроме того, Украина получит поставки разного вооружения для противовоздушной обороны, воздушных и военно-морских операций.

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Роблес отметила также очень "хорошие темпы" подготовки украинских военных в Испании, что включает применение систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования.

Между тем , Германия до сих пор не приняла решения предоставить Украине ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц опасается такого решения, поскольку реагирует на настроения в немецком обществе.

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