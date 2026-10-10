Patriot / © Фото из открытых источников

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Греция и Испания хранят запасы ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, срок годности которых скоро истек.

Об этом пишет The Telegraph.

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По данным издания, Греция и Испания владеют одними из самых больших в Европе запасов ракет-перехватчиков. В то же время, Украина продолжает просить партнеров о дополнительных поставках для противодействия масштабным российским ударам на большом расстоянии.

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«Две страны-члены НАТО обладают одними из крупнейших в Европе запасов перехватчиков, хотя Киев умоляет о дополнительных поставках для защиты от самых жестоких за всю войну российских бомбардировок с большого расстояния», — отмечает издание.

Ранее украинские чиновники предупреждали, что Россия намерена вывести из строя энергетическую сеть Украины, покинуть города без электроэнергии и опробовать способность населения выдержать зимние испытания.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что для противодействия российским ударам зимой Украине нужно от 300 до 360 ракет-перехватчиков Patriot.

Учитывая потребность Украины в дополнительных средствах противовоздушной обороны, усилия партнеров сосредоточились на том, чтобы добиться передачи ракет по греческим и испанским запасам.

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В частности, представители НАТО и ЕС пытались убедить Афины и Мадрид передать Украине ракеты-перехватчики Patriot PAC-2, срок годности которых близится к концу.

«Считается, что Греция имеет по меньшей мере 200 ракет Patriot PAC-2, срок годности которых (23 года) подходит к концу. Неизвестно, сколько таких ракет в запасах Испании, хотя в прошлом месяце министр иностранных дел этой страны объявил, что Мадрид передаст Киеву пять ракет-перехватчиков», — говорится в материале.

Эту тему подняла и главная дипломат ЕС Кая Каллас во время переговоров в Ирландии в прошлом месяце. Она обратила внимание на то, что у отдельных стран есть ракеты, срок годности которых вскоре истечет.

«Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых вскоре истечет. Так что было бы очень хорошо, если бы их передали Украине».

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Один из дипломатических источников сообщил The Telegraph, что сейчас политики пытаются выяснить, как помочь Греции и Испании принять решение о передаче ракет.

Как мы можем помочь вам принять это решение? — да, по словам собеседника, формулируют свой подход представители партнерских стран.

Другой источник отметил целесообразность передачи боеприпасов, срок годности которых подходит к концу.

«Было бы логично, если бы, по крайней мере, те перехватчики, срок годности которых вскоре истекает, были переданы Украине», — отметил источник.

В то же время, ракеты Patriot, как и другие боеприпасы, имеют определенный срок годности, в течение которого производитель гарантирует их надежность и эффективность.

Эксперт по ракетной технике Университета Осло Фабиан Гофман объяснил, что по завершении этого периода ракеты должны пройти повторную сертификацию.

«Производитель гарантирует, что ракета будет работать по назначению в течение определенного периода времени. По истечении этого срока ракеты должны пройти повторную сертификацию. При повторной сертификации компоненты, срок годности которых истек — например, батареи или ракетные двигатели — заменяются, а также проверяется, работает ли все остальное надлежащим образом. Конечно, ракеты могут работать и по истечении срока годности, просто нельзя винить производителя, если они в итоге окажутся неисправными», — объяснил специалист.

Ранее аналитики сообщали, что Украина может получить от Японии ракеты для систем Patriot, однако с определенными ограничениями. По их данным, речь идет о боеприпасах PAC-3 CRI.

Эксперты также отмечали, что ракеты PAC-2 GEM, несмотря на более низкую эффективность против баллистических целей, хорошо подходят для поражения аэродинамических объектов, в том числе самолетов и крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что после массированной атаки дронами Украина получила новый пакет ракет для NASAMS.

Мы ранее информировали, что усиление противовоздушной обороны Украины станет одной из ключевых тем переговоров украинской делегации с США во время двухдневного визита.

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