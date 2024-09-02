Исследователи США нашли вероятное место запуска новой российской ракеты с ядерным двигателем — Reuters

Согласно спутниковому снимку, вероятное расположение российской крылатой ракеты с ядерным двигателем 9M370 "Буревестник", которую глава РФ Владимир Путин называл "непобедимой", — в 475 км севернее Москвы.

Об этом говорится в материале Reuters.

Строительный проект, примыкающий к хранилищу ядерных боеголовок, и известный под двумя названиями, а именно "Вологда-20" и "Чебсара" может быть местом для размещения новой ракеты. Объект расположен в 475 км к северу от Москвы, говорится в сообщении исследователей из США.

Напомним, Путин заявил, что это оружие, которое НАТО назвала SSC-X-9 Skyfall, имеет почти неограниченную дальность действия и может избежать противоракетной обороны США. Но некоторые западные эксперты отрицают его утверждение и стратегическую ценность "Буревестника". Более того, оружие несет риск несчастного случая с выбросом радиации.

Вероятное месторасположение российской крылатой ракеты 9M370 "Буревестник" Фото: Planet Labs

По оценке аналитика исследовательской и аналитической организации CNA Декера Эвелета, 9 строящихся горизонтальных стартовых площадок расположены тремя группами внутри высоких берм, чтобы защитить их от нападения или предотвратить случайный взрыв в одной из подрыва ракет в других.

Бермы соединены дорогами с тем, что, по мнению Эвелета, вероятно, являются зданиями, где будут обслуживать ракеты и их компоненты, а также существующий комплекс из пяти бункеров для хранения ядерных боеголовок.

"Это место предназначено для большой стационарной ракетной системы, и единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (Россия) сейчас разрабатывают, является Skyfall", — сказал Эвелет.

Минобороны РФ и посольство в Вашингтоне не ответили на просьбу Reuters прокомментировать его оценку, стратегическую ценность "Буревестника", результаты его испытаний и представляемые им риски.

Идентификация предполагаемого места запуска ракеты свидетельствует о том, что Россия продолжает ее развертывание после серии испытаний за последние годы, омраченных проблемами, сказали Эвелетт и второй исследователь Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее.

Льюис согласился с оценкой Эвелета после просмотра изображений. Изображения "указывают на что-то очень уникальное, совсем другое. И очевидно, мы знаем, что Россия разрабатывает эту ракету с ядерным двигателем".

Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых, также изучавший снимки Вологодской области РФ по просьбе Эвелета, сказал, что на них, кажется, видны стартовые площадки и другие элементы, возможно, связанные с "Буревестником". Однако он не может дать окончательную оценку, поскольку Москва обычно не размещает ракетные установки рядом с хранилищами ядерных боеголовок.

Эвелет, Льюис, Кристенсен и трое других экспертов заявили, что обычной практикой Москвы является накопление ядерных нагрузок для ракет наземного базирования вдали от мест запуска, за исключением тех, что расположены в развернутых силах из межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Но размещение "Буревестника" в Вологде позволит российским военным накапливать ядерные ракеты в своих бункерах, делая их доступными для быстрого запуска, сказали Льюис и Эвелетт.

В отчете Национального центра воздушно-космической разведки ВВС США за 2020 год говорится, что если Россия успешно введет на вооружение "Буревестник", это даст Москве "уникальное оружие межконтинентальной дальности".

Напомним, глава Кремля Владимир Путин представил экспериментальную крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник", однако она может быть не таким уж "супероружием", как считалось.

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