Историческое соглашение на G7: Украина получит лицензии США на производство ПВО и дальнобойных ракет

США разрешили производить ракеты и системы ПВО прямо в Украине / © Офис президента Украины

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В среду во время саммита стран «Большой семерки» во французском городе Эвиан западные лидеры приняли решение о расширении военного производства в Украине. Соединенные Штаты и европейские государства договорились предоставить Киеву специальные лицензии на изготовление современных систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.

Об этом сообщает Le Parisien.

Лицензии на изготовление оружия

В совместном заявлении главы государств и правительств G7 согласились увеличить поставки дополнительных средств противовоздушной обороны и ударных систем. Дипломатические источники отмечают, что речь идет не только о защитных комплексах, но и ракетах большой дальности для ударов вглубь вражеской территории.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что американские корпорации смогут давать соответствующие лицензии европейским производителям. Политик выразил благодарность президенту Дональду Трампу за его большую готовность к такому стратегическому сотрудничеству.

По словам немецкого руководителя, текущих объемов производства оружия катастрофически недостаточно для противодействия врагу. Этот дефицит можно компенсировать только путем привлечения европейских и украинских компаний, обладающих необходимыми производственными мощностями.

Позиция США и дефицит систем «Patriot»

Это масштабное соглашение появилось на фоне решения Вашингтона о возобновлении санкций против российской нефти. Эти ограничения были временно приостановлены из-за скачка цен, который спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке 28 февраля.

Украина постоянно сталкивается с массированными российскими атаками и остро нуждается в американских комплексах «Patriot», финансируемых европейскими союзниками. Однако запасы этих систем быстро иссякают, а их поставка остается крайне сложной логистической задачей.

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Дипломаты во Франции подсчитали, что во время каждой обширной атаки россиян украинские военные вынуждены выпускать около 20 ракет для установок «Patriot». При этом основные резервы такого вооружения сосредоточены исключительно на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах.

Единство партнеров и давление на Россию

Лидеры продемонстрировали абсолютное единство в поддержке Украины, что существенно успокоило Владимира Зеленского. У него были напряженные отношения с Вашингтоном после тяжелой встречи в феврале 2025 года, когда Джей Ди Вэнс требовал от Киева ресурсы в качестве компенсации за ранее оказанную помощь.

Французские дипломаты отмечают, что западные партнеры видят положительную динамику в поле боя в пользу украинской армии. Союзники договорились усилить давление на российские власти и передать Киеву больше средств для надежной защиты неба.

Сам украинский лидер высоко оценил результаты саммита и отметил важность принятых договоренностей. Он поблагодарил партнеров за понимание того, что Россия не сможет победить в этой войне.

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Напомним, после встречи с Трампом Зеленский заявил, что Россия должна осознать неизбежность ответственности за войну. Он подчеркнул, что давление на РФ нужно усиливать, чтобы вынудить ее прекратить агрессию.

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