Истребитель Gripen: что известно о боевом самолете, который может получить Украина (видео)

Шведский истребитель менее требователен к взлетно-посадочным полосам и может базироваться даже на автомобильных дорогах.

Швеция получила запрос Украины о возможном предоставлении ВСУ истребителей Saab JAS 39 Gripen, а украинские пилоты уже приступили к тестовым испытаниям этих боевых самолетов.

ТСН.ua собрал информацию о технических характеристиках этого самолета, его стоимости и преимуществе над истребителями советского образца.

Ssab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он был разработан в конце 1980-х годов, принят на вооружение в 1996 году.

Сравнение с F-16

Шведский истребитель Gripen меньше по размерам американского F-16. Соответственно он тратит меньше горючего, однако имеет меньшую боевую нагрузку — чуть более 5 тонн (F-16 – почти 8 тонн).

Дальность полета Gripen и F-16 почти одинакова.

Преимущество шведского самолета над американским заключается в том, что он менее привередлив относительно взлетно-посадочных полос и межполетного обслуживания. По доктрине шведских воздушных сил, в случае войны, самолеты должны рассредоточиться и базироваться даже на автомобильных дорогах.

Характеристики JAS 39E/F Gripen:

экипаж: 1 (версия E)/2 (версия F) пилоты;

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1500 км.

Цена Gripen (одного самолета) составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения.

Какие страны используют

Истребителей Gripen было изготовлено не очень много, на вооружении разных стран находится менее 250 единиц.

Эти истребители используются в Швеции, Словакии, Польше, Чехии, Венгрии, Малайзии, Таиланде, ЮАР и Бразилии.

Количество самолетов на вооружении в этих странах невелико — 13-15 шт.

Сравнение с советскими Су-27

Как сообщал Defense Express, в 2015 году Китай и Таиланд проводили обучение Falcon Strike, где с тайской стороны участниками были JAS-39C и JAS-39D, а с китайской – Су-27СК.

Под учебные бои "за пределами визуальной видимости" пилоты тайских JAS 39 Gripen показали 41 "эффективное поражение противника", пилоты китайских Су-27СК — всего 9.

Во время учебных боев на дистанции более 30 км таиландские "Грипены" имели 88% "эффективных попаданий", китайские Су-27 — всего 14%.

Во время имитационных столкновений на дистанции более 50 км JAS 39 Gripen ВВС Таиланда показали 10 побед, в то время как китайцы на Су-27 – ни одной.

Таким образом, JAS 39 Gripen наглядно превосходит машины советского образца.