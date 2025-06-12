Истребитель Gripen с искусственным интеллектом провел успешный воздушный бой

Истребители Gripen

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Шведский истребитель JAS 39 Gripen с интегрированным искусственным интеллектом Centaur протестировали в тренировочном воздушном бою.

Об этом сообщили в компании Saab, которая является производителем этих самолетов.

Во время полетов Gripen E передал управление системе Centaur, разработанной немецкой компанией Helsing. Искусственный интеллект «успешно автономно выполнил сложные маневры в условиях боевых действий за пределами визуальной видимости и дал пилоту команду открыть огонь, говорится в релизе.

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В Saab отметили, что «благодаря уникальной конструкции Gripen E может летать с полностью интегрированным программным обеспечением искусственного интеллекта на борту, не ограничиваясь исключительно военными испытательными полигонами или необходимостью использования экспериментального самолета для проведения летных испытаний».

Во время испытаний был проведен воздушный бой с реальным самолетом Gripen D «в серии динамических сценариев с интеграцией данных в реальном времени с использованием данных датчиков для отслеживания самолета-цели».

«Команда проверила адаптивность Centaur, варьируя расстояния, скорости, аспекты и даже отключая данные, чтобы оценить его надежность», — отметили в шведской компании.

Напомним, ранее в Японии представили футуристическую «электрическую пушку», которую можно использовать для сбивания гиперзвуковых ракет.

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