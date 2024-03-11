Истребители F-16 для Украины: NYT назвало количество и дату поступления самолетов

Украина может развернуть F-16 уже в июле, но только несколько.

Ожидается, что 12 украинских пилотов будут готовы к боевым полетам на истребителях F-16 к этому лету. Но к моменту возвращения пилотов в Украину ей будет передано только шесть самолетов из примерно 45, обещанных европейскими союзниками.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, реактивные самолеты готовы, а летные инструкторы ждут в новом учебном центре на авиабазе Фетешти в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов управлять самолетами F-16. Но есть загвоздка: украинские пилоты еще не прибыли.

До сих пор неизвестно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре. Но это не значит, что пилотов не готовят. Ожидается, что 12 пилотов – меньше полной эскадрильи – будут готовы к боевым полетам на F-16 к этому лету после 10 месяцев обучения в Дании, Британии и США.

"Но к тому моменту, когда пилоты вернутся в Украину, будут поставлены лишь шесть F-16 из примерно 45 истребителей, которые обещали европейские союзники", – говорится в статье.

Тем не менее, их долгожданное прибытие на поле боя состоится вскоре.

Сообщается, что F-16, вероятно, будет вооружен ракетами малой и средней дальности, а также бомбами. Это частично компенсирует Украине дефицит боеприпасов наземного базирования.

Однако официальные лица соглашаются, что остается много неопределенности, когда каждая страна пришлет свои самолеты, сколько их будет, насколько можно будет научить пилотов и как Украина получит достаточно людей, которые смогут должным образом обслуживать F-16.

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Обучение украинских пилотов на F-16 двигается медленно

Обучение украинских пилотов на сложных западных реактивных самолетах двигается медленнее, чем надеялась Украина или ее партнеры. Все потому, что пилотам, обученным на самолетах и тактике советских времен, пришлось научиться английскому языку и западным военным практикам, чтобы эффективно использовать F-16.

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен сообщил, что "подготовка идет хорошо" и отметил, что украинские пилоты уже летают над воздушным пространством его страны. Министр также сказал, что их кривая обучения "в конце концов решит продолжительность обучения".

Как предупредили американские официальные лица, сами F-16 не будут решающими в войне, и что в любом случае, обучение займет значительное время.

"Не так много украинских пилотов, которые могли бы пилотировать эти самолеты. Речь не идет о том, могли ли F-16 быть на поле боя весной прошлого года", — сказал в феврале советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, защищая задержку администрации по утверждению планов отправки F-16 на войну.

Салливан также сказал, что США и их союзники сейчас пытаются прислать Украине "все инструменты и возможности, которые ей нужны, чтобы иметь возможность вести эту борьбу как можно быстрее и эффективнее, насколько это возможно".

Почему был замедлен процесс обучения на F-16

В публикации говорится, что подготовка украинских пилотов началась в августе 2023 года на авиабазе Скридструп на юге Дании. Процесс обучения был замедлен из-за недостатков пилотов в языковых навыках и знаниях западных техник полета. Только в январе украинские пилоты были готовы к полетам, сообщили представители Дании.

Сначала, по словам чиновников, украинцев отправили в Данию вместо учебного центра в Румынии, поскольку он еще не был открыт, когда пилоты готовы были начать.

Следующий класс из восьми украинских пилотов должен прибыть в Данию в конце лета, но неизвестно, когда кто-нибудь из них начнет обучение в Фетеште.

"Это зависит от правительств и контрактов, которые все это поддерживают. Мы все еще ждем всех согласований", — сообщил полковник Билл Томас, офицер ВВС США в отставке, контролирующий обучающую программу для румынских пилотов на базе Фетешти.

Кроме того, есть вопросы по самим F-16.

Когда и сколько F-16 получит Украина

На сегодняшний день Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 самолетов F-16, которых достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания передаст первые шесть истребителей в конце весны, еще 13 самолетов должны поступить в течение 2024 года, а также до 2025 года.

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Остальные страны не установили даты доставки своих F-16. Спикер Минобороны Нидерландов Юрриан Эссер заявил, что его государство, пообещавшее Украине 24 самолета, будет хранить их, пока Киев не будет готов принять истребители.

В материале также отмечается, что сейчас около 50 украинских техников проходят обучение в Дании для поддержки и ремонта самолетов, обращения с их вооружениями. Самолеты F-16 настолько сложные, что обычно для обслуживания каждого из них требуется от восьми до 14 человек.

Официальные лица сообщили, что западные оборонные подрядчики должны будут сопровождать самолеты в Украину и оставаться с ними, пока не будет достаточно украинских экипажей для их надлежащего обслуживания. Это процесс, который может занять годы.

Еще больше задержать вступление F-16 в войну может потребность отремонтировать устаревшие и поврежденные войной взлетно-посадочные полосы Украины.

Напомним, в феврале издание Foreign Policy со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что Украина находится на пути к получению истребителей F-16 и это может произойти в июне.

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