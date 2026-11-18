F-16 / © U.S. Air Force

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Украина получит новые истребители F-16, ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы и беспилотники. Во время 37-го заседания в формате “Рамштайн“ союзники объявили о новых пакетах военной помощи, значительную часть которых направят в защиту украинского неба.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось 17 ноября в Брюсселе.

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Министр обороны Евгений Хмара подчеркнул, что главной задачей на ближайшие месяцы остается усиление противовоздушной обороны.

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«Этой зимой наш самый приоритет — это защита неба. Россия продолжает свой воздушный террор, и поэтому нам важно, что в рамках пакетов поддержки были объявлены взносы для усиления ПВО», — заявил он.

Украина получит новые F-16 и Mirage

Одним из ключевых результатов встречи стало решение Бельгии передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года.

Кроме того, страна запланировала поставки ракет для ПВО, 70 мм боеприпасов и 20 мм боеприпасов для F-16.

Общая военная поддержка Бельгии в этом году составляет 1,1 млрд евро, из которых 100 млн евро направлено на программу PURL. На 2027 год страна планирует выделить еще 1 млрд евро.

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Франция до конца 2026 года планирует передать Украине два истребителя Mirage 2000-5F. Также предусмотрена поставка антибалистической радиолокационной станции GF300 Thales, авиабомб AASM Hammer 250, 30-мм боеприпасов и другого авиационного обеспечения.

Закупку авиабомб профинансируют Норвегия и Германия, а часть другого авиационного обеспечения – за счет кредита ЕС.

Какие страны усилят украинскую ПВО

Значительную часть новых пакетов партнеры направят на противовоздушную оборону.

Дания подтвердила выделение 200 млн евро на критически важные средства ПВО. Кроме того, объявила новый оборонный пакет на 645 млн евро, предусматривающий закупку ударных дронов, в частности украинского производства, боеприпасов для F-16, дронов-перехватчиков и поддержку PURL.

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Великобритания предоставит 240 млн фунтов стерлингов на усиление ПВО. В пакет войдут перехватчики, ракеты LMM и радары.

Германия подтвердила ранее объявленный пакет на 1 млрд евро, в который входят системы IRIS-T, радары, дроны-перехватчики, интеграция ракет IRIS-T с комплексами NASAMS и 20-мм боеприпасы для F-16.

Также Берлин объявил новый вклад в PURL в 300 млн долларов. Среди запланированных поставок – дальнобойные снаряды, средства радиоэлектронной борьбы, морские дроны и ракеты калибра 70 мм. Отдельно предусмотрена закупка беспилотников средней и большой дальности совместного производства.

Норвегия объявила пакет поддержки примерно в 800 млн долларов. В частности, 150 млн долларов направят на ПВО, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, еще по 300 млн долларов — на PURL и закупку украинских дронов. Дополнительно предусмотрено до 11 млн евро на средства противодействия реактивным «шахедам».

Ракеты, дроны и боеприпасы: что еще пообещали партнеры

Нидерланды объявили зимний пакет помощи на 500 млн евро, новый вклад в PURL до конца года и поддержку инициативы «Линия дронов».

Канада выделит до 45 млн канадских долларов на закупку ракет AIM-7, Р-73 и Р-27 по Чешской инициативе. Вместе с ранее объявленными 75 млн канадских долларов на артиллерийские боеприпасы вклад страны в инициативу за 2026 год составит 120 млн канадских долларов.

Канада передаст оптические системы для программы FrankenSAM, 20-мм авиационные боеприпасы, зимнее снаряжение и продовольствие для украинских военных.

Испания объявила дополнительный пакет более чем на 400 млн евро, в том числе на беспилотники и артиллерийские снаряды. Также запланированы поставки ракет IRIS-T.

Финляндия подтвердила два пакета помощи общей стоимостью 291 млн евро, в которые войдут средства ПВО. Страна готовит следующий пакет и вклад в PURL на 40 млн евро.

Швеция предоставит пакет помощи в 71 млн долларов. Из этой суммы 20 млн долларов предусмотрено на PURL, еще 18 млн – на Чешскую инициативу.

Какую поддержку Украина получит в 2027 году

Некоторые страны уже объявили о финансировании украинской обороны на следующий год.

В частности, Литва планирует предоставить 250 млн евро военной помощи в 2027 году, что составит более 0,25% ВВП. Также страна присоединится к проектам украинского оборонно-промышленного комплекса.

Эстония обязалась направить в поддержку Украины не менее 0,25% ВВП в 2027 году. Кроме того, готовит 15 млн евро на совместные оборонно-промышленные проекты.

Люксембург к концу 2026 года выделит 25 млн евро на программу PURL.

Португалия объявила взнос в размере 50 млн евро на PURL, еще 1 млн евро - в трастовый фонд NSATU и 3 млн евро - в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины (CAP).

Таким образом, ключевыми направлениями помощи после 37-го Рамштайна остаются усиление украинской ПВО, поставка боевой авиации, обеспечение боеприпасами и развитие производства беспилотников. Часть новых пакетов Украина должна получить уже до конца 2026 года, в то же время партнеры закладывают финансирование оборонных нужд и на следующий год.

Совбез ООН проведет заседание по войне в Украине

Кроме того, 23 ноября Совет Безопасности ООН соберется на заседание высокого уровня, посвященное российской войне против Украины.

Председательствует на заседании президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. В ноябре именно Латвия возглавляет Совбез ООН и стремится сохранить вопросы Украины среди его приоритетов.

Предыдущее заседание прошло 9 ноября на фоне российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру. В то время Украина призвала международных партнеров усилить защиту мирных жителей от обстрелов.

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