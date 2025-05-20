Истребители МиГ-29 от Польши: эксперт объяснил, стоит ли Украине покупать самолеты

Истребитель МиГ-29 / © wikipedia.org

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Украина может получить истребители МиГ-29 от Польши, о чем сказал руководитель польского посольства Петр Лукасевич. В настоящее время продолжаются соответствующие переговоры. Действительно, их Украина рассчитывала получить еще в 2022 году, когда они были критически необходимы для укрепления обороноспособности. Речь шла о примерно 30 машинах, которые могли существенно усилить Воздушные силы. В то же время вопрос стоимости остается актуальным. Если цена МиГ-29 будет сопоставима со стоимостью шведских истребителей Gripen, их закупка потеряет смысл, ведь современные западные модели имеют гораздо более широкие боевые возможности.

Однако, как объяснил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире " 24 Канала “, Украина не будет отказываться от МиГов в случае передачи.

Что известно о МиГ-29, в которых Украина нуждалась в начале большой войны

По словам Свитана, польские МиГ-29 обладают улучшенной электронной системой по сравнению с украинскими истребителями. Ее модернизировала израильская компания, в то же время наши самолеты подобных обновлений не проходили.

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В 2022 году передачу польских истребителей фактически заблокировал Израиль, не предоставивший разрешение на экспорт модернизированных судов.

«Мы тогда очень сильно ругались, когда израильтяне не дали возможности полякам передать эти самолеты», — отметил Свитан.

По сообщениям, их даже планировали перебросить в Германию — подальше от Украины. Это вызвало возмущение Киева, ведь в тот период ситуация на фронте требовала срочного усиления авиации.

Какие самолеты сейчас крайне нуждаются в Украине

F-16 и Mirage

По словам эксперта, прежде всего, Украина сосредоточена на получении западных боевых самолетов — прежде всего F-16 и французских Mirage. Последние обычно используются вместе с высокоточными французскими авиабомбами HAMMER, а также с крылатыми ракетами SCALP и Storm Shadow.

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«Украина уже получила столько самолетов Mirage, сколько нужно для эффективного применения французского вооружения», — сказал он.

Gripen

Также важны для Украины шведские истребители Gripen. По мнению военного эксперта, они могут быть даже важнее F-16, учитывая задержки в поставках американского вооружения.

Например, в Украину до сих пор не поступили крылатые ракеты JASSM, ключевые для полноценного применения F-16. Вероятность их получения очень низка во время президентства Дональда Трампа.

Gripen имеют важное преимущество: они могут нести немецкие ракеты Taurus. Это единственные самолеты, способные поднимать эти боеприпасы в воздух.

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Чем Миг-29 могли помочь Украине в начале войны

МиГ-29 были критически нужны Украине в 2022 году. Эти истребители могли бы использоваться для наступления на правом берегу Днепра или при попытках продвижения в Токмак в 2023 году, сейчас ситуация другая.

«Сегодня вопрос заключается, скорее, в финансовой целесообразности: если стоимость МиГ-29 равна стоимости современного Gripen, то преимущество однозначно за шведским истребителем. Понятно, что не откажемся от них. Вопросы в финансировании и закупке», — подчеркнул Роман Свитан.

Отметим, что Польша остановила передачу МиГ-29. Напротив, Варшава с первых дней вторжения активно поддерживала Украину. Именно польское оружие и техника стали первой реальной военной помощью, поступившей в начале 2022 года, когда поддержка других партнеров еще только формировалась.

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