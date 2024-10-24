Истребители Mirage 2000 от Франции: авиаэксперт рассказал подробности о самолетах и подготовке пилотов

Украина может получить от Франции усовершенствованные Mirage 2000-5F ("Мираж" 2000-5Ф), которые, вероятно, станут заменой бомбардировщикам Су-24.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии "РБК-Украина".

Что представляет собой самолет Mirage 2000-5F

Как пояснил специалист, Mirage 2000-5F – это французский истребитель четвертого поколения, который переоборудован под ракеты SCALP.

По информации эксперта, украинских пилотов тренируют именно на авибаге ВВС Франции Нанси, где расположены бомбардировщики.

"То есть вариант Mirage 2000D ("Мираж" 2000Д) — носитель крылатых ракет SCALP. Скорее всего, это эскадрилья, имеющая наибольший боевой опыт... Основная цель получения — это запасной вариант, если у нас закончатся... по Староконстантинову бьют каждый раз, где базируются наши Су-24", – объяснил эксперт.

В то же время половина самолетов может быть расположена за границей, например, в Польше, Румынии или Словакии. Другая часть будет действовать непосредственно с украинской территории.

"Три самолета в общем это неофициально. Это может быть в зависимости от разделения по бомбардировочному или истребительному. В истребительном звене это 4 самолета, в бомбардировочном — 3… Планы, которые озвучивали это передача нам полноценной эскадрильи из 12 самолетов", — пояснил Роман.

Напомним, ранее эксперты объясняли, что Mirage 2000 может производить боевой радиус 1500 км и без дополнительных дозаправок. Так стало известно, когда Украина получит первые самолеты из Франции.

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