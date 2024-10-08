Истребители Mirage для ВСУ задерживаются, но получат важные обновления – Defense Express

Французские истребители будут обновлены таким образом, чтобы действовать в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Передача Украине французских истребителей Mirage 2000 задерживается, однако они получат важную модернизацию. В частности, самолеты станут более устойчивыми к влиянию российских РЭБов.

Об этом говорится в публикации Defense Express.

Напомним, во Франции 8 октября объявили, что передадут Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Они будут оснащены новой техникой: воздушно-земляного боя и защиты от радиоэлектронной борьбы.

"Новые сроки прямо говорят о том, что передача самолетов смещается вправо. Потому что в июне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что Mirage 2000-5 должны быть переданы Украине до конца 2024 года", – напомнили авторы статьи.

Кроме того, в июле посол Франции в Украине Гаэль Весьер вообще заявлял, что речь идет о "месяцах" до усиления Украины этими истребителями.

Однако аналитики Defense Express обратили внимание на проводимую в Казо модернизацию Mirage 2000-5, где расположено главное управление летных испытаний Воздушных сил Франции. Об обновлении самолетов для расширения возможностей ударов по наземным целям стало известно в сентябре, а вот информация об обновлениях для действий в условиях РЭС является новой.

"Очевидно машину собираются сделать более устойчивой к влиянию российских средств радиоэлектронной борьбы. Это может касаться как работы навигационных систем, так и бортовой РЛС самолета, так и систем связи. И хотя реальный перечень работ неизвестен, но он действительно крайне важен", – отмечает издание.

Заметим, что количество Mirage 2000 для Украины до сих пор не объявлено. Известно, что во французских Воздушных силах – 27 одноместных Mirage 2000-5 и семь двухместных Mirage 2000B, коротые сведены в двух эскадрильях: 1/2 Cigognes и 3/11 Corse.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, насколько эффективны истребители Mirage и как они могут повлиять на ход войны в Украине.

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