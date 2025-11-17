Истребители Rafale для Украины: что это за самолеты и как они изменят ситуацию на фронте

Истребители Rafale

Украина заключила историческое соглашение с Францией о приобретении 100 многоцелевых истребителей Rafale.

Договоренность также предусматривает поставку мощных систем ПВО SAMP-T и радаров, которые должны значительно усилить защиту украинского неба.

Что известно о самолетах Rafale и какие иностранные самолеты есть на вооружении у Украины — узнавайте в материале ТСН.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон 17 ноября подписали совместную декларацию о приобретении оборонного оборудования. Соглашение имеет целью значительно усилить боевую авиацию Украины и защиту неба.

Впоследствии украинский президент раскрыл детали и сообщил, что государство сделало исторический заказ на 100 самолетов Rafale 4 (до 20235 года) для оснащения своей армии.

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа) / © Associated Press

«Украина только что осуществила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии», — сказал Зеленский в комментарии корреспонденту TF1-LCI.

Также он уточнил, что соглашение предусматривает возможность для Украины приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности:

мощные французские радары;

восемь систем ПВО SAMP-T, по шесть пусковых в каждой;

необходимые ракеты и управляемые бомбы.

Стоит заметить, что система ПВО SAMP/T, которая будет поставляться, способна уничтожать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot

Также, по словам Зеленского, уже в этом году начнутся совместные проекты между нашими оборонными отраслями.

«Совместно будем производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники», — добавил он.

Истребители Rafale — что это за самолеты, и кто сможет ими управлять

На пресс-конференции с президентом Франции Эмманулем Макроном, Зеленский отметил, что те пилоты, которые уже умеют управлять истребителями Mirage-2000, смогут быстро освоить управление самолетами Rafale.

«Те пилоты, которые уже имеют практику на «Миражах», мы прекрасно это знаем — они не будут тратить год на обучение на будущих «Рафалях»,, а будут очень быстро переходить. И мы об этом говорили еще до этого», — подчеркнул Зеленский.

Истребители Rafale / © Defense Express

Dassault Rafale — это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Он находится на вооружении Воздушных сил и ВМС Франции с 2000 года и считается одним из самых эффективных истребителей Европы.

Самолет может выполнять широкий спектр миссий: от завоевания преимущества в воздухе и перехвата до атак наземных/морских целей, ведения разведки и даже ядерного сдерживания.

Rafale может нести такое вооружение: крылатые ракеты большой дальности, ракеты «воздух-воздух», управляемые авиабомбы и пушки

Его высокая эффективность обеспечена сверхсовременной авионикой, включая радар AESA и системы радиоэлектронной борьбы.

Скорость этого самолета может составлять до 2 203 км в час (1,8 Маха), а боевой радиус до 1 800 км (около 1 100 км в конфигурации перехватчика).

Французский истребитель Rafale / © AFP

Rafale пользуется большим спросом на мировом рынке: его уже закупили такие страны, как Греция, Египет, Индия, Катар и Хорватия. По состоянию на 2025 год было изготовлено около 300 этих истребителей.

Первое боевое применение Rafale состоялось в 2007 году во время операции НАТО в Афганистане, а впоследствии доказал свою высокую эффективность в Ливии, Сирии и Ираке.

Как прогнозируют эксперты Defense Express, закупка 100 таких самолетов может обойтись для Украины в 22,5 млрд евро.

«В вопросе стоимости 100 истребителей Rafale F4 для Украины вполне возможно исходить из цены в 22,5 млрд евро в комплексной поставке», — отмечают специалисты.

Как Rafale могут усилить ВСУ

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии для УНИАН рассказал, что получение истребителей Rafale поможет Украине сравниться с Россией по уровню вооружения и радарной мощностью.

Хотя текущие ракеты MICA для Rafale имеют меньшую дальность (80 км) по сравнению с большинством российских (120 км), Франция уже приняла на вооружение новые ракеты Meteor с дальностью 200 км (благодаря прямоточному двигателю), что может увеличить дальность полета.

Истребитель Rafale / © Defense Express

Романенко отметил, что благодаря лучшим возможностям радара и экранированным двигателям Rafale сможет обнаруживать российские истребители на расстоянии до 200 км, тогда как россияне его — только за 150 км.

«Если мы получим «Рафали», то по мощности радара, в целом по вооружению, — мы станем с россиянами примерно одинаковыми. Они могут за 300 км обнаруживать большие цели, а наш истребитель типа «Грипен», и так же «Рафаль», имеют лучшие возможности, потому что у этих самолетов экранированные двигатели, а у россиян — нет. То есть, россияне могут их видеть где-то за 150 км, а мы такой российский истребитель сможем увидеть на расстоянии до 200 км», — подчеркнул эксперт.

F-16 — иностранные истребители, которые уже находятся на вооружении Украины

Украина уже располагает истребителями F-16 Fighting Falcon, которые были получены от ряда стран-партнеров, в частности Нидерландов, Дании, Бельгии и Норвегии.

Первые F-16 прибыли в Украину летом 2024 года и уже участвовали в боевых задачах, в частности в защите воздушного пространства. Самолеты оснащены современными системами связи, такими как Link 16, что позволяет эффективно взаимодействовать с союзниками НАТО. Украина проходит обучение пилотов и технического персонала для эксплуатации этих самолетов.

Истребитель F-16 / © Getty Images

По состоянию на ноябрь 2025 года известно, что в распоряжении ВСУ есть по меньшей мере 42 истребителя F-16.

Как рассказал украинский пилот с позывным «АБ», переход с МиГ-29 на F-16 кардинально изменил ситуацию. По его словам, украинские пилоты получили значительно лучшую ситуационную осведомленность, более мощные радиолокационные станции (РЛС - Ред.) и более высокую точность ударов.

Однако главной угрозой сегодня остается усиление российских средств радиолокационной борьбы (РЭБ — Ред.), которое требует постоянного поиска новых путей противодействия, ведь доминирование в электромагнитном спектре является решающим.

Какие западные самолеты на подходе к ВСУ

Кроме Rafale, Украина в ближайшее время получит шведские истребители Gripen Е и остальные обещанные французские самолеты Mirage 2000-5F.

Ранее президент Украины заявлял, что получение самолетов Gripen является приоритетом для государства.

«Gripen, например, является одним из фаворитов этих платформ. Почему? Обслуживание Gripen — самое дешевое, потому что наименьшее количество людей должно быть привлечено. Для нашего пилота со специальностью и опытом — это не полтора года обучения, как, например, у нас было с F-16, а — 6 месяцев. Все летно-посадочные технические возможности у Gripen тоже выгодные, вы знаете — они могут взлетать и садиться на трассы. Также важно, что Gripen удобны в вопросе применения оружия», — пояснил президент Зеленский.

JAS 39 Gripen / © Defence express

Впоследствии министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что первые шведские истребители могут появиться в украинском небе уже в следующем году. А с 2033 года Киев планирует полностью освоить технологии и наладить собственное производство этих боевых машин.

В то же время речь идет о 150 боевых самолетов, закупку которых Украине поможет осуществить Стокгольм

Как отмечает издание Defense Express, новые шведские самолеты позволят Воздушным силам Украины иметь современные истребители, способные заменить старые машины и обеспечить долгосрочную устойчивость воздушного флота.

По словам специалистов, шведский истребитель Gripen обладает рядом преимуществ: невысокая цена, неприхотливость в обслуживании и широкий спектр вооружения.

Главный «плюс» — неприхотливость к посадочным полосам: самолет разрабатывался для возможности взлета и посадки с автомагистралей и полевых аэродромов (для рассредоточения авиации).

Кроме того, благодаря широкому арсеналу, Gripen может использовать ракеты различных производителей, а также имеет потенциал для интеграции украинских ракет (например, воздушного «Нептуна»), что позволит сэкономить значительные средства на закупке дорогих иностранных боеприпасов (например, ракеты Meteor стоимостью 2 млн евро).

Относительно французских самолетов Mirage 2000-5F, стоит отметить, что первая партия истребителей прибыла в Украину в начале февраля 2025 года.

Мираж 2000 / © wikipedia.org

- это одномоторный дельтовидный истребитель (скорость до Мах 2,2, высота полета более 15 км).

Самолет оснащен современным радаром Thales RDY и использует ракеты MICA для воздушного боя. В модернизированной версии для Украины он получил также возможность дальних ударов благодаря интеграции с ракетами SCALP-EG.

Для Украины Mirage 2000-5F стал важным промежуточным звеном между устаревшими советскими самолетами и новейшими F-16. Его авионика и высокоточное вооружение позволяют эффективно противодействовать крылатым ракетам и дронам и наносить удары по тыловым объектам врага.

Первое боевое применение французских самолетов в Украине было подтверждено 7 марта 2025 года. Тогда истребители Mirage 2000-5F, работая в координации с F-16 и наземными комплексами, успешно сбили одну из российских крылатых ракет (Х-101) с помощью ракеты MICA. Это произошло во время массированного удара, когда украинская ПВО уничтожила более 130 вражеских целей.

Как отмечают аналитики Defense Express, что по состоянию на начало сентября Франции могла передать менее пяти самолетов, несмотря на заявленное количество — 20 единиц.

