Италия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО SAMP/T

Италия против использования ее оружия по территории России.
Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что его страна передаст Украине вторую систему ПВО SAMP/T.
Об этом пишет газета La Repubblica.
"... Мы пришлем SAMP/T, который является инструментом противовоздушной обороны, поэтому защита, о которой нас просила сама Украина, это не секрет", – сказал Таяни.
Однако министр иностранных дел добавил, что Италия не будет посылать своих военных в Украину. Также Италия против использования ее вооружения по целям на территории России.
Напомним, РФ в ночь на 4 июня атаковала Украину дронами и ракетами – сколько воздушных целей сбила ПВО.
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