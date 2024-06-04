Италия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО SAMP/T

Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что его страна передаст Украине вторую систему ПВО SAMP/T.

Об этом пишет газета La Repubblica.

"... Мы пришлем SAMP/T, который является инструментом противовоздушной обороны, поэтому защита, о которой нас просила сама Украина, это не секрет", – сказал Таяни.

Однако министр иностранных дел добавил, что Италия не будет посылать своих военных в Украину. Также Италия против использования ее вооружения по целям на территории России.

Напомним, РФ в ночь на 4 июня атаковала Украину дронами и ракетами – сколько воздушных целей сбила ПВО.

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