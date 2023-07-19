Из-за оружия между Украиной и Западом возникла напряженность — Financial Times

Консолидация оборонной промышленной базы США привела к ограниченным возможностям и избыточности производственных мощностей, что затрудняет быстрое увеличение производства боеприпасов.

Война в Украине, слабая промышленная база и медленные закупки препятствуют поставкам.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Подобно тому, как полномасштабное вторжение России в Украину побуждает западных оборонных чиновников к реальности горячей войны, оно также выявило необходимость перенастроить приоритеты закупки оружия, чтобы убедиться, что их войска готовы к бою.

Эксперты заметили отсутствие координации между военно-промышленными базами США и Европы, которые в противном случае могли бы дополнять и укреплять друг друга в трудные времена.

"Напряженность между Украиной и ее западными союзниками, которые потратили 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву после российского вторжения в прошлом году, теперь начала проявляться, поскольку президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить все больше оружия", — говорится в материале.

Однако оборонно-промышленная база с трудом справляется с растущими производственными потребностями. Это вызывает обеспокоенность готовностью к потенциальным конфликтам, в том числе с Китаем по поводу Тайваня.

Чтобы решить эти проблемы, Министерство обороны США показало намерение переориентироваться на боеприпасы после многих лет недофинансирования. Они потребовали дополнительного финансирования для увеличения производства и закупок боеприпасов, включая противокорабельные ракеты большой дальности.

Одним из препятствий для расширения мощностей по производству боеприпасов является нестабильность закупок боеприпасов Пентагоном, которые осуществляются по годовым контрактам. Итак, оборонные компании не решаются инвестировать в новые заводские линии без многолетних контрактов.

"Пентагон часто предпочитает дорогие товары, такие как корабли и самолеты, а не боеприпасы, что приводит к недостаточному финансированию последних. Для эффективного сдерживания и противодействия угрозам, особенно со стороны Китая, Пентагону нужны значительные запасы дистанционно управляемых ракет, морских ударных вооружений, эшелонированной" противовоздушной и противоракетной обороны", — сообщает Financial Times.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак на днях сделал заявление по оружию.

"Оружия будет больше", – заявил он.

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