Из-за пилотов Украина не получит полную эскадрилью F-16 до конца года: детали от WSJ

Скорее всего, такое количество самолетов может поступить к весне или лету 2025 года.

У Украины, вероятно, не будет полной эскадрильи истребителей F-16 до конца 2024 года. Это связано с тем, что США меняют подготовку украинских пилотов из опытных военных на молодых курсантов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Из-за решения США по изменению подготовки пилотов сроки поступления в Украину полной эскадрильи F-16 могут быть перенесены. Как объяснили журналистам американские чиновники, такое направление обучения было начато из-за дефицита опытных украинских пилотов, знающих английский язык и которых можно было бы отправить на фронт.

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По информации издания, по состоянию на данный момент обучение на истребителях F-16 прошли более 10 украинских пилотов, 11 из которых уже выполняют задачи на Родине.

Как сообщают источники WSJ, у Украины, вероятно, не будет полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов) до весны или лета 2025 года.

Авторы статьи также отметили, что в США ускорили курс подготовки украинских пилотов до шести-девяти месяцов, сосредоточив внимание прежде всего на ПВО.

"Украинские чиновники уже несколько месяцев утверждают, что ускоренная подготовка необходима из-за экзистенциальной угрозы, с которой сталкивается их страна. Они говорят, что им нужны пилоты, подготовленные как можно быстрее, и настаивают на том, чтобы США открыли дополнительные места в программе", – говорится в публикации.

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Кроме проблемы с английским языком у пилотов, американские инструкторы также обнаружили, что некоторые из военных с опытом полетов на истребителях МиГ не соглашались с методами обучения США.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, такая динамика отражает частую напряженность в вопросах подготовки вооружений между инструкторами НАТО, у которых есть установленный способ работы, и украинцами, которые сталкиваются с насущными потребностями в войне против России и часто имеют больше боевого опыта, чем их западные инструкторы", – говорится в материале.

А еще один из западных чиновников рассказал, что некоторые украинские пилоты, начавшие обучение в Дании, провалили программу.

К слову, ранее во Франции объявили, что передадут Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Они будут оборудованы новой техникой.

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