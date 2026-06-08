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«Изменит все»: эксперт объяснил, почему Украине необходима собственная баллистика
Разработка новых украинских баллистических ракет не дублирует существующие проекты.
Украине необходимо создать собственные баллистические ракеты, поскольку главным преимуществом такого вооружения является значительно более высокая сложность его перехвата по сравнению с крылатыми ракетами и беспилотниками.
Об этом эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в прямом эфире Эспрессо.
Ракета FP-7 имеет дальность 100 километров, а ракета FP-9 дальность 800 километров. FP-5 (имеющей до 2000 км, — ред.) — крылатая ракета, по которой работает все российские комплексы без исключения, даже ПЗРК. А по баллистике работают только комплексы такие, как Петриот», — отметил он.
По словам эксперта, между баллистическими и крылатыми ракетами существует принципиальная разница.
«Огромная разница, особенно важна разница в том, что против баллистики не способна работать авиация, истребители перехватчики. А основную массу FP5 в основном уничтожают истребители — перехватчики», — пояснил Романенко.
Он добавил, что для борьбы с дронами и крылатыми ракетами, Россия может привлекать широкий спектр средств ПВО.
«Что имеем в результате? По дронам работают Панцири, Торы, Аса, ну практически все комплексы С-300, С-350, С-400, там Буки. Все работает, ПЗРК тоже. По баллистике работает последние модели С-300, возможно, С-350, С-400, все», — подчеркнул эксперт.
Валерий Романенко подчеркнул, что баллистические ракеты гораздо сложнее перехватить, чем крылатые ракеты или беспилотники.
«Последние варианты Буков более или менее с малой вероятностью смогут работать. Поэтому если будет удар по Москве, это уже не будет тысяча дронов, из которых долетело меньше десяти, скажем так, оптимистично меньше десяти. А это будет так, что из двух запущенных ракет одна точно достигнет цели», — рассказал авиационный эксперт.
В то же время, он считает, что массированное применение такого вооружения может существенно повлиять на ситуацию.
«А 30 ракет и 10 попаданий — это уже не то, что гейм чейнджер. Это уже трон пошатнулся по-полной. Ну вот как-то так, эта цель, чтобы место, откуда инициировали войну, этот триггер войны, почувствовал, что такое война и подумал еще раз, стоит ли ее продолжать», — подытожил Романенко.
Ранее сообщалось, что украинские разработчики успешно тестируют отечественную смертоносную альтернативу американским ATACMS и уже готовят к выпуску новейшую модификацию ракеты.
Мы ранее информировали, что в Минцифре анонсировали новый вид вооружения, значительно отличающийся от обычных мин.