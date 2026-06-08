«Изменит все»: эксперт объяснил, почему Украине необходима собственная баллистика

Украинская баллистическая ракета FP-7 / © скриншот с видео

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Украине необходимо создать собственные баллистические ракеты, поскольку главным преимуществом такого вооружения является значительно более высокая сложность его перехвата по сравнению с крылатыми ракетами и беспилотниками.

Об этом эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в прямом эфире Эспрессо.

Ракета FP-7 имеет дальность 100 километров, а ракета FP-9 дальность 800 километров. FP-5 (имеющей до 2000 км, — ред.) — крылатая ракета, по которой работает все российские комплексы без исключения, даже ПЗРК. А по баллистике работают только комплексы такие, как Петриот», — отметил он.

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По словам эксперта, между баллистическими и крылатыми ракетами существует принципиальная разница.

«Огромная разница, особенно важна разница в том, что против баллистики не способна работать авиация, истребители перехватчики. А основную массу FP5 в основном уничтожают истребители — перехватчики», — пояснил Романенко.

Он добавил, что для борьбы с дронами и крылатыми ракетами, Россия может привлекать широкий спектр средств ПВО.

«Что имеем в результате? По дронам работают Панцири, Торы, Аса, ну практически все комплексы С-300, С-350, С-400, там Буки. Все работает, ПЗРК тоже. По баллистике работает последние модели С-300, возможно, С-350, С-400, все», — подчеркнул эксперт.

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Валерий Романенко подчеркнул, что баллистические ракеты гораздо сложнее перехватить, чем крылатые ракеты или беспилотники.

«Последние варианты Буков более или менее с малой вероятностью смогут работать. Поэтому если будет удар по Москве, это уже не будет тысяча дронов, из которых долетело меньше десяти, скажем так, оптимистично меньше десяти. А это будет так, что из двух запущенных ракет одна точно достигнет цели», — рассказал авиационный эксперт.

В то же время, он считает, что массированное применение такого вооружения может существенно повлиять на ситуацию.

«А 30 ракет и 10 попаданий — это уже не то, что гейм чейнджер. Это уже трон пошатнулся по-полной. Ну вот как-то так, эта цель, чтобы место, откуда инициировали войну, этот триггер войны, почувствовал, что такое война и подумал еще раз, стоит ли ее продолжать», — подытожил Романенко.

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Ранее сообщалось, что украинские разработчики успешно тестируют отечественную смертоносную альтернативу американским ATACMS и уже готовят к выпуску новейшую модификацию ракеты.

Мы ранее информировали, что в Минцифре анонсировали новый вид вооружения, значительно отличающийся от обычных мин.

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