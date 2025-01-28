Израиль может передать Украине российское оружие, изъятое и боевиками — Defense Express

Оружие было изъято у боевиков ХАМАС и Хезболла.

В Министерстве иностранных дел Израиля предложили передать Украине российское вооружение, найденное у боевиков ЦАХАЛ и Хезболла. Подобные инициативы звучали еще в прошлом году.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он рассказал, что этот вопрос обсуждали, когда ЦАХАЛ, действуя на территориях Палестины и Ливана, захватывал большое количество вооружений и боеприпасов иностранного производства.

"Это вооружение производили страны, которые поддерживают ХАМАС и "Хезболлу", передавая им оружие для использования в войне против Израиля. Вполне естественно, что это оружие может добраться до Украины, поскольку вооруженными противниками Израиля являются Россия и Иран. По разным подсчетам, таких вооружений может быть от 80 тыс. до 100 тыс. единиц. Речь идет о стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах в больших количествах, различных РСЗО, мобильных установках на пикапы, гранатометах, минометах, минометных минах и т.д.", — сообщил он.

Рябых предположил, что это оружие было отправлено на территорию Польши, откуда осуществляется снабжение Украиной различных видов вооружения. Украина может получить противотанковые ракетные комплексы, такие как "Корнет", "Фагот" и "Малютка", усиливающие Силы обороны Украины.

"У ВСУ уже есть опыт использования таких систем. Это оружие не будет лишним в армии. Сначала была рассмотрена возможность поставить некоторые из этих видов, как, например, российские ПТРК "Корнет", на вооружение ЦАХАЛа, часто происходившее на практике. Но более рациональным вариантом является передача этого оружия Украине. Таким образом, это оружие будет использовано против вооружающих врагов. Израиля", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что США подумывают о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский удивил статистикой, чьего оружия в украинском войске больше всего.

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