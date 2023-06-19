Израильская компания показала Sky Sonic – новую систему перехвата гиперзвуковых ракет

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems завершила разработку новейшего комплекса-перехватчика Sky Sonic, предназначенного для уничтожения гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает Breaking Defense.

"Мы внимательно следим за развитием событий и новыми угрозами в нынешнем контексте безопасности и стремимся разрабатывать самые современные оборонные системы. Проект Sky Sonic является инновационным и уникальным ответом на угрозу гиперзвуковых ракет", – заявил глава правления компании Юваль Штайниц.

Комплекс еще не проходил боевых испытаний. Технические характеристики пока не раскрыты. Можно предположить, что новая израильская противоракета двухступенчатая, и ее боевая часть должна достигать гиперзвуковой скорости.

Отмечается, что ракета комплекса летит со скоростью в пять раз, которая превышает скорость звука и может создать серьезные проблемы для систем противоракетной обороны из-за своей высокой скорости и маневренности.

Компания выложила анимированный видеоролик, на котором показано поражение Sky Sonic целей, напоминающих китайские гиперзвуковые баллистические ракеты DF-17 и беспилотники WZ-8.

"Успешная защита от гиперзвуковых угроз требует многогранного подхода, предполагающего не только противодействие их скорости, но и эффективное отслеживание, выявление и перехват их непредсказуемых траекторий полета", – говорится в заявлении Rafael.

Руководство компании заверило, что разработали новую технологию, хотя они не смогли уточнить конкретные аспекты. Также компания не рассказала о дальности перехватчика.

Пусковая установка Sky Sonic / Фото: скриншот с видео

Не исключено, что проект Sky Sonic был анонсирован как ответ в связи с недавней демонстрацией Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah.

Ранее в издании The New York Times сообщали, что часть переданного Украине оружия непригодна, а часть оплаченного вообще не поступила.

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