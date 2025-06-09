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ТСН в социальных сетях

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Категория
Оружие
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Известный французский автогигант будет производить дроны в Украине

Автогигант Renault может открыть в Украине производство беспилотников по партнерству с французской оборонной компанией.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Логотип автомобильного бренда Renault

Логотип автомобильного бренда Renault / © renault.ua

Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники в Украине. Производственные мощности намерены развернуть в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники.

Как пишет медиа, для создания производственных линий концерн Renault намерен объединиться с французским малым или средним предприятием, специализирующимся на обороне. Производственные мощности будут развернуты в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.

В комментарии France Info автокомпания сообщила, что с ней действительно связалось правительство, но отметили, что «на данном этапе ни одно решение еще не принято».

«Это партнерство является настоящим поворотом в политике компании — спустя более трех лет после начала (полномасштабной, — ред.) войны в Украине — и символом периода перевооружения Европы и объявленных масштабных инвестиций в оборонную промышленность», — пишет медиа.

Ранее сообщалось, что США отказались передавать Украине обещанные ракеты для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Шахед и перенаправили их на Ближний Восток.

Мы ранее информировали, что Европа способна взять на себя ключевую роль в поддержке Украины, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят военную помощь.

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