К каким вооруженным арсеналам РФ могут получить ВСУ: в Defense Express раскрыли детали

Украинские Силы обороны продемонстрировали, что могут взорвать арсенал ВС РФ, расположенный на расстоянии около 500 км. Вокруг границ есть еще несколько объектов, к которым можно добраться.

Об этом рассказали аналитики Defense Express.

Отмечается, что арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны могут находиться в пределах досягаемости новейшей украинской ракеты "Паляница".

Аналитики составили перечень составов ГРАУ ВС РФ, ориентируясь на возможную дальность украинской ракеты "Паляница".

"В пределах досягаемости "Паляницы" — семь больших хранилищ, в том числе 107-й склад в Торопке, взлетевший в воздух 18 сентября. В хранилищах россияне хранят ракеты разных типов, в том числе вероятно, "Искандер" и северокорейские KN-23 .Их поражение может подорвать боеспособность армии РФ: важно узнать, к чему же, вероятно, достанутся ВСУ", — говорится в сообщении.

В статье на Defence Express показали месторасположение возможных целей для "Паляницы":

67-й арсенал ГРАУ — в Украину 120 км, Карачев Брянской области, координаты 53.14272, 34.9595, площадь 3 кв. км;

107-й арсенал ГРАУ — в Украину 480 км, Торопец Тверской области, координаты 56.50853, 31.71544, площадь 5 кв. км;

23-й арсенал ГРАУ — в Украину 470 км, Октябрьское Тверской области, координаты 56.35888, 31.64666, площадь 2,6 кв. км;

51-й арсенал ГРАУ — в Украину 530 км, Киржач Владимировской области, координаты 56.10876, 38.76341, площадь 3 кв. км;

73-й арсенал ГРАУ — в Украину 650 км, Есино Владимировской области, координаты 53.14272, 34.9595, площадь 6,8 кв. км;

13-й арсенал ГРАУ — в Украину 700 км, Котово Новгородской области, координаты 58.48912, 33.49577, площадь 3 кв. км;

68-й арсенал ГРАУ — в Украину 780 км, Моздок Северная Осетия, координаты 43.74463, 44.5175, площадь 2,2 кв. км.

Добавим, США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достичь вглубь России.

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