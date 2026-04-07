Кабмин принял важное решение для борьбы с «шахедами»: Федоров рассказал подробности

Беспилотник Shahed

Самолеты и вертолеты ВСУ смогут более оперативно адаптировать к потребностям современной войны, что усилит возможности авиации в противодействии воздушным угрозам.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Фёдоров в Telegram.

По его словам, обновленный подход предполагает существенное упрощение процедур дооборудования авиационной техники. В частности, речь идет о возможности быстро устанавливать дополнительное вооружение, систему связи, навигацию, а также средства наблюдения и выявление целей без длительных согласований технической документации.

Ключевым изменением станет сокращение сроков реализации таких решений — от идеи до выполнения работ, тестирования и внедрения. Этот процесс планируется вложить в один месяц.

Кроме того, правительство расширило перечень исполнителей работ. Теперь модернизацию авиационной техники смогут осуществлять не только производители оборудования и профильные специалисты, но и непосредственно военные подразделения, которые эксплуатируют эту технику.

По словам министра, такие изменения позволят быстрее реагировать на вызовы современной войны и более эффективно противодействовать воздушным атакам.

«В технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Это решение усиливает защиту украинского неба», — подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что в Минобороны заявили, что появившаяся в СМИ информация о строительстве аэродромов в Беларуси для запуска дронов якобы по Украине, не соответствует действительности.

Мы ранее информировали, что впервые с начала полномасштабного вторжения Украина запустила больше ударных беспилотников, чем Россия в течение одного месяца.