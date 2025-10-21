КАБы на реактивной тяге — новая угроза: как действовать ВСУ и спецслужбам

ЧТОБ / © Associated Press

Российские кафиры начали экспериментировать с управляемыми авиабомбами на реактивной тяге еще в середине лета 2025 года.

Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.

По его словам, это новый этап эволюции российских КАБов, который может существенно повлиять на тактику войны.

Им не удалось масштабировать эту историю. Дешево, сердито. И, как говорят специалисты, уже ознакомившиеся с первыми образцами, разница в стоимости минимальна. Но дальность — почти 200 км. Это уже может долетать до Днепра, а иногда и до Полтавы», — объяснил Ступак.

Несмотря на то, что новое оружие не слишком дорого в производстве, его использование создает значительные риски для глубинных территорий Украины.

Эксперт отмечает, что россияне могут масштабировать производство этих авиабомб, что усугубит угрозу для гражданской инфраструктуры.

«Если это будет масштабировано — угроза станет огромной», — подчеркнул Ступак.

Одним из эффективных способов противодействия таким КАБам является уничтожение их носителей тактической авиации России.

Ступак отмечает, что украинским силам необходимо усовершенствовать систему обнаружения и уничтожения самолетов-носителей.

«Нам нужно что-то вроде 'Паутины 2.0'. Но уже для тактической авиации. Командование понимает это, но проблема в мобильности самолетов: через пять минут они могут изменить позицию на десятки километров. Поэтому нужны засады», — объяснил эксперт.

Российские войска продолжают адаптироваться к условиям войны, разрабатывая новые способы поражения. Украинское командование, по словам Ступака, должно сконцентрироваться на опережении технологических шагов противника.

Специалисты отмечают: каждая новая модификация КАБ повышает важность системной воздушной обороны и точечных ударов по аэродромам.

Напомним, Покровская община в Днепропетровской области живет под фактически непрерывными обстрелами — днем и ночью оккупанты атакуют поселок дронами и КАБами. Как говорится в сюжете ТСН, с каждым днем ситуация ухудшается: центр разбит, магазины массово закрываются, и местные говорят, что иногда невозможно купить даже хлеб.

Эвакуационники каждый день вывозят десятки жителей, однако сотни людей еще остаются. Среди них те, кто, как Галина, ухаживает за покинутыми животными и привык спать в коридоре, или пан Роман, который пытается зарабатывать на хлеб передвижной коптильней, понимая, что скоро придется снова бежать. Другие, как Зинаида и ее муж, уже теряли дом в Гуляйполе и трагически потеряли дочь во время обстрела, поэтому не имеют ни сил, ни желания эвакуироваться снова, даже живя в разбитом доме.

Недавно ситуация обострилась, когда кафиры прямым попаданием беспилотников уничтожили последний крупный супермаркет, который до сих пор работал, чтобы поддержать людей. Теперь остающихся ждет новое испытание: не только выжить под ударами, но и найти продукты и согреться зимой, поскольку маленькие лавочки также прекращают работу.