Как будет проходить подготовка к применению ядерного оружия: эксперт рассказал

О результатах испытаний сразу будет знать весь мир, потому что это невозможно скрыть.

Скрыть подготовку к применению ядерного оружия невозможно.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" сказал эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

"Испытания и использование вообще не связаны... О результатах испытаний сразу будет знать весь мир, потому что это невозможно скрыть. Будет распространение ударной волны и все это сразу фиксируется. Кстати, те же Соединенные Штаты будут иметь информацию даже быстрее и больше точную, чем россияне или иранцы, которые испытания проводят, потому что они настроены на это еще с советских времен", – сказал эксперт.

Испытание, по его словам, открывает потенциальную возможность, а подготовка к его использованию – это совсем другой процесс, который нельзя провести очень быстро.

"Нужно перевести ядерные вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности, затем полное состояние боевой готовности. Утаить это невозможно, потому что офицеры ракетных войск прощаются с женами, с семьями, с родными, и идут на дежурство, то есть их там закрывают в шахтах. .. Жены сразу начинают что-то писать в "фейсбуках" и тоже с кем-то там прощаться... По меньшей мере через месяц мы будет об этом знать. И вот тогда публикации в мире будут совсем другого характера", — отметил Александр Кочетков.

Напомним, Россия отвечает за риски для ядерной безопасности, которые она создает на захваченной Запорожской АЭС, считает постпред ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис.

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